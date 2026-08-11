Prisión para el dominicano detenido con siete kilos de cocaína tras disparar dos veces en Oviedo
E. R. R. está investigado, en principio, por un delito contra la salud pública, relativo al tráfico de drogas, y otro de tenencia ilícita de armas.
El Juzgado de guardia de Oviedo ha enviado a prisión a E. R. R., el dominicano detenido este domingo por la Policía Local con siete kilos de cocaína, después de disparar dos veces en la calle Pérez de la Sala de Oviedo. El hombre está investigado por un delito contra la salud pública, relativo al tráfico de drogas, y otro de tenencia ilícita de armas.
El hombre fue detenido después de que una persona llamase a la Policía indicando que estaba golpeando a una mujer en un piso de la calle Pérez de Ayala de Oviedo. Cuando llegaron los agentes, le hallaron en poder de una pistola Star del calibre 22, y una mochila en la que había 7 kilos de cocaína y 5.000 euros en efectivo.
Previamente había efectuados dos disparos, tras encontrar a su novia con otro hombre. La Policía investigó si había alcanzando a esta persona, pero todo indica que no lo hizo.
La familia de E. R. R. ha contratado los servicios del abogado José Manuel Fernández González.
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