Salud se aviene a una planificación conjunta con los médicos asturianos para evitar que haya paro en el futuro

La Consejería de Salud expresó ayer su disposición a planificar de manera conjunta con los médicos la manera de evitar un exceso de profesionales que, en el futuro, pueda provocar la proliferación de facultativos en paro. “Esta cuestión podrá abordarse no solo con el Colegio de Médicos, sino también con las sociedades científicas y otras organizaciones representativas, con el objetivo de analizar conjuntamente las necesidades futuras del sistema”, declaró ayer un portavoz de Salud a LA NUEVA ESPAÑA.

Estas declaraciones tienen como telón de fondo una información publicada ayer por este periódico, según la cual Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, según un diagnóstico en el que coinciden la Consejería de Salud, la Universidad de Oviedo, el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Estas entidades coinciden en vaticinar que, cuando acaben su formación los alumnos que ahora empiezan la carrera, «habrá exceso de profesionales».

En esa noticia se daba cuenta de la propuesta del Colegio de Médicos de Asturias a la Consejería de Salud y a la Universidad de Oviedo para buscar «un análisis conjunto y riguroso» que permita «determinar el número de profesionales médicos necesarios en los próximos años para garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario».

"Evitar una situación de desequilibrio"

En su respuesta de ayer, la Administración sanitaria señala que “esa planificación ya se está realizando”. Y agrega que, no obstante, “existe plena disposición al diálogo con los profesionales, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora”.

Según Salud, tras años de escasez de profesionales, “el punto de inflexión comenzaría a producirse en 2024”. Y añade la Consejería: “En algunas especialidades ya se observa la existencia de profesionales en situación de desempleo y, en otras, esta circunstancia podría producirse en los próximos años, previsiblemente hasta 2028”.

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En consecuencia, indica el Gobierno del Principado, “desde ahora resulta fundamental continuar planificando las futuras necesidades de recursos humanos, con el objetivo de evitar que vuelva a repetirse una situación de desequilibrio en el número de profesionales como la que se produjo en el pasado”.