Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Vuelve la banda itinerante de los georgianos: dos detenidos tras un asalto en Siero cuando se disponían a abandonar la región

Seleccionaban previamente los inmuebles y vigilaban los movimientos de los propietarios antes de actuar

Aplicaban pequeños hilos de silicona, pegamento o materiales transparentes en la ranura o el marco de la puerta

Hilo de silicona detectado por la Policía Nacional en una puerta.

Hilo de silicona detectado por la Policía Nacional en una puerta. / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Oviedo a dos hombres de nacionalidad georgiana especializados en el robo con fuerza en domicilios. La intervención policial culminó el pasado jueves, 6 de agosto, justo cuando los implicados se disponían a abandonar la provincia tras permanecer cuatro días en la zona.

A los detenidos se les atribuye, por el momento, un robo cometido en el municipio de Siero y otro perpetrado hace un mes en la provincia de Zamora. Durante la intervención, los agentes les incautaron un destornillador plano, herramienta habitual para forzar accesos y romper cerraduras, junto a diversos efectos.

La investigación, que continúa abierta, señala que los arrestados actuaban bajo la modalidad de bandas itinerantes: seleccionaban previamente los inmuebles y vigilaban los movimientos de los propietarios antes de actuar.

Alerta por el uso de "hilos de silicona" y marcas invisibles

Para cerciorarse de que las viviendas están vacías, este tipo de delincuentes utiliza técnicas de marcado sutiles pero efectivas. Una de las más habituales es la aplicación de pequeños hilos de silicona, pegamento o materiales transparentes en la ranura o el marco de la puerta. También emplean finas tiras de plástico o papeles doblados casi imperceptibles.

Si pasados unos días el hilo de silicona o el marcador permanece intacto, los delincuentes confirman que nadie ha abierto la puerta y que la casa está vacía, procediendo entonces al asalto.

Consejos de prevención para proteger el hogar

Ante el incremento de estos métodos de vigilancia sutil, la Policía Nacional insiste en la importancia de revisar los accesos a la vivienda y adoptar unas medidas básicas de seguridad.

  • Inspeccionar la puerta de entrada: si detecta restos de silicona, plásticos extraños o hilos transparentes entre la puerta y el marco, no los toque y llame inmediatamente a la policía.
  • Cierre total de accesos: verifique siempre que puertas y ventanas queden perfectamente cerradas con llave, incluso en ausencias de corta duración.
  • Prudencia en redes sociales: evite publicar fotos o dar detalles sobre sus vacaciones o viajes mientras se encuentre fuera de casa.
  • Gestión del correo: pida a un vecino o familiar de confianza que retire periódicamente la correspondencia del buzón
  • Simulación de presencia: deje una iluminación adecuada o utilice temporizadores para programar encendidos de luces a distintas horas
  • Desconfianza razonable: no facilite el acceso al portal ni a su domicilio a personas desconocidas.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional recuerda que la alerta temprana de los vecinos es crucial para desarticular estas bandas. La presencia de personas ajenas a la comunidad merodeando por los distribuidores, o cualquier movimiento inusual en los portales, debe ponerse en conocimiento de los agentes a través de los canales habituales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  2. Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
  3. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  4. Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
  5. Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
  6. Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
  7. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  8. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo

Prisión para el dominicano detenido con siete kilos de cocaína tras disparar dos veces en Oviedo

Cómo afectará el eclipse en Asturias a perros, vacas o insectos: veterinarios y biólogos responden... y hay que estar pendientes de las mascotas

Cómo afectará el eclipse en Asturias a perros, vacas o insectos: veterinarios y biólogos responden... y hay que estar pendientes de las mascotas

Balance del Xiringüelu de Pravia: 36 actas por tenencia o consumo de drogas y dos detenidos por alcoholemia

Balance del Xiringüelu de Pravia: 36 actas por tenencia o consumo de drogas y dos detenidos por alcoholemia

El refuerzo sanitario en toda Asturias ante el aluvión por el eclipse: dónde ir si hay daños oculares y más efectivos de Urgencias

El refuerzo sanitario en toda Asturias ante el aluvión por el eclipse: dónde ir si hay daños oculares y más efectivos de Urgencias

Asturias construirá cerca de 40 viviendas públicas en estos nueve concejos rurales y lanzará una nueva línea de ayudas para proyectos de autopromoción

El Gobierno activa el plan de emergencias del Principado para controlar la seguridad en la jornada del eclipse

El Gobierno activa el plan de emergencias del Principado para controlar la seguridad en la jornada del eclipse

Cuenta atrás para el eclipse solar total en Asturias: nada de baños en determinadas playas y llamamiento a la sensatez y prudencia en las carreteras para evitar colapsos

Cuenta atrás para el eclipse solar total en Asturias: nada de baños en determinadas playas y llamamiento a la sensatez y prudencia en las carreteras para evitar colapsos

Vuelve la banda itinerante de los georgianos: dos detenidos tras un asalto en Siero cuando se disponían a abandonar la región

Vuelve la banda itinerante de los georgianos: dos detenidos tras un asalto en Siero cuando se disponían a abandonar la región
Tracking Pixel Contents