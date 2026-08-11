Vuelve la banda itinerante de los georgianos: dos detenidos tras un asalto en Siero cuando se disponían a abandonar la región

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Oviedo a dos hombres de nacionalidad georgiana especializados en el robo con fuerza en domicilios. La intervención policial culminó el pasado jueves, 6 de agosto, justo cuando los implicados se disponían a abandonar la provincia tras permanecer cuatro días en la zona.

A los detenidos se les atribuye, por el momento, un robo cometido en el municipio de Siero y otro perpetrado hace un mes en la provincia de Zamora. Durante la intervención, los agentes les incautaron un destornillador plano, herramienta habitual para forzar accesos y romper cerraduras, junto a diversos efectos.

La investigación, que continúa abierta, señala que los arrestados actuaban bajo la modalidad de bandas itinerantes: seleccionaban previamente los inmuebles y vigilaban los movimientos de los propietarios antes de actuar.

Alerta por el uso de "hilos de silicona" y marcas invisibles

Para cerciorarse de que las viviendas están vacías, este tipo de delincuentes utiliza técnicas de marcado sutiles pero efectivas. Una de las más habituales es la aplicación de pequeños hilos de silicona, pegamento o materiales transparentes en la ranura o el marco de la puerta. También emplean finas tiras de plástico o papeles doblados casi imperceptibles.

Si pasados unos días el hilo de silicona o el marcador permanece intacto, los delincuentes confirman que nadie ha abierto la puerta y que la casa está vacía, procediendo entonces al asalto.

Consejos de prevención para proteger el hogar

Ante el incremento de estos métodos de vigilancia sutil, la Policía Nacional insiste en la importancia de revisar los accesos a la vivienda y adoptar unas medidas básicas de seguridad.

Inspeccionar la puerta de entrada: si detecta restos de silicona, plásticos extraños o hilos transparentes entre la puerta y el marco, no los toque y llame inmediatamente a la policía.

Cierre total de accesos: verifique siempre que puertas y ventanas queden perfectamente cerradas con llave, incluso en ausencias de corta duración.

Prudencia en redes sociales: evite publicar fotos o dar detalles sobre sus vacaciones o viajes mientras se encuentre fuera de casa.

Gestión del correo: pida a un vecino o familiar de confianza que retire periódicamente la correspondencia del buzón

Simulación de presencia: deje una iluminación adecuada o utilice temporizadores para programar encendidos de luces a distintas horas

Desconfianza razonable: no facilite el acceso al portal ni a su domicilio a personas desconocidas.

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La Policía Nacional recuerda que la alerta temprana de los vecinos es crucial para desarticular estas bandas. La presencia de personas ajenas a la comunidad merodeando por los distribuidores, o cualquier movimiento inusual en los portales, debe ponerse en conocimiento de los agentes a través de los canales habituales.