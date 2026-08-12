Agenda: qué hacer hoy miércoles, 12 de agosto en Asturias

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Vive la banda en el Campo San Francisco

El paseo de la Rosaleda, en el campo San Francisco, será escenario a las 19.00 horas del ciclo "Vive la Banda". Organizado por la Fundación Municipal de Cultura, se podrá disfrutar de la banda de Música Ciudad de Oviedo.

Eclipsados, un evento especial en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (c/ de Almacenes Industriales, 40) acogerá a partir de las 19.00 horas "Eclipsados", un evento especial presentado por Radio QK, que hará radio en directo hasta el cierre. La cita incluirá un concierto de música ambiental electrónica a cargo de Thomas Flórez y la participación de la asociación Solsticios y Equinoccios, con poemas literarios interpretados en directo con música. Kafka & Co Librería estará presente con su espacio de librería. Acceso gratuito.

Cine a la luz de la luna en Ciudad Naranco

La plaza de Juan Pablo II de Ciudad Naranco ofrecerá, a las 22.15 horas, la proyección de "Paddington: aventura en la selva", de Dougal Wilson. Cuando Paddington descubre que su tía Lucy ha desaparecido, él y la familia Brown viajan a las selvas de Perú para buscarla, siguiendo la única pista de un enigmático mapa. Película apta para todos los públicos, especialmente recomendada para la infancia.

Exposición "Poesía de Impacto" en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición "Poesía de Impacto" que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición "Intercambios", comisariada por Laura Baños,con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Concierto de Marisa Valle Roso y karaoke a la luz de la luna, en la Plaza Mayor

La Semana Grande gijonesa tiene hoy varias citas musicales. A las 13.00 horas, en la Plaza Mayor, actúa la cantante asturiana Marisa Valle Roso, una de las voces más singulares y comprometidas del panorama musical actual. , formada en 2020. A las 22.30 horas, como fiesta final tras el eclipse, habrá una propuesta de karaoke a cargo de_"Karaoke Rock Band", un show que pone a disposición del público una banda para quien quiera cantar en directo. Quienes deseen cantar deben inscribirse en la propia Plaza Mayor a partir de las 21.30 horas. En Poniente la cita de hoy, a partir de las 22.30 horas, es con Amatria Dj y Elyella.

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Mercado pop-up en la calle Corrida

La Casa, mercado de moda y diseño, tiene una nueva cita. En esta ocasión la ubicación será en la sede del Club de Regatas, en la calle Corrida número 6. nos vamos a la calle Corrida, 6 en Gijón. Hoy será el último día, en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas, con entrada gratuita.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Gastro abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 horas los viernes y sábados.

Conciertos en Begoña y Plaza 3 de Abril

Dentro del programa de Arte en la Calle la banda rumbera "Grupoderumba" ocupa el escenario del Paseo de Begoña, a las 13.00 horas. A las 22.00 horas, en el mismo escenario, será el momeno de escuchar a "Estudio 74) con sus propuestas de soft pop, pop, y pop-rock. Y en la plaza 3 de Abril sonará la Orquesta Waykas, a partir de las 22.30 horas.

Exposición sobre Tutankamón en la Colegiata de San Juan Bautista

Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar, en la Colegiata de San Juan Bautista, la muestra "Tutankamón: Secretos Revelados". Los horarios son de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "Eclipse de sol, comprender para disfrutar"

La exposición "Eclipses de sol, comprender para disfrutar", organizada por la Sociedad Astronómica Omega, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto.

Exposición deportiva en El Llano

Hasta el 14 de agosto se podrá visitar en el centro municipal integrado de El Llano la muestra "Mujeres y deporte II: Voces femeninas". Organiza la Fundación Vicente Ferrer.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Avilés y Comarca

Eclipse en Avilés

La ciudad será uno de los puntos de observación del eclipse, cuyo máximo se prevé en torno a las 20.30 horas, con una duración aproximada de un minuto y 45 segundos. Se recomienda planificar los desplazamientos por la previsible afluencia de público.

Cerveza en Las Meanas

La pista de La Exposición acoge el XXX Festival de la Cerveza de Avilés, con 28 puestos, gran carpa central y zona infantil. Abre de 18.00 a 0.30 horas y reúne referencias artesanas asturianas, nacionales e internacionales.

Juegos en Ferrera

El parque de Ferrera acoge, junto al quiosco de la música, una nueva jornada de "Ferrera Jugón", con juegos de mesa, dinámicas cooperativas, retos de escape y actividades de movimiento. La participación es libre, de 11.00 a 14.00 horas.

Luanco al Mar

El Muelle Viejo de Luanco acoge la última jornada de "Luanco al Mar by Picofino", con la "Fiesta del Eclipse", DJ Chill Out Session y Valparaíso Session, dentro del ciclo que reúne música, cultura y gastronomía junto al Cantábrico.

Pump track en Villalegre

La pista de pump track de Villalegre acoge de 18.00 a 19.30 horas una actividad del programa Verano Joven, con práctica de bombeo, curvas, trazadas avanzadas, sorteo de obstáculos, carreras y competiciones bajo supervisión.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge "Agua", del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Bienal Climática

Avilés despliega la primera Bienal Climática, con propuestas de arte contemporáneo repartidas por espacios como el Centro Niemeyer, el CMAE, la Escuela de Artes y Oficios, el Palacio de Camposagrado, Valdecarzana, la antigua Pescadería y el parque de Ferrera.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría acoge "Vidas desplazadas. Derechos en suspenso", muestra de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre desplazamientos forzados, infancia, mujeres, refugio y crisis climática.

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge "Naturalezas Vivas", exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Barco por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas de dos horas a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El recorrido incluye el Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona.

Las Cuencas

Exposición fotográfica "Historias infinitas" en La Felguera

El centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica "Historias infinitas", una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hsta el 30 de agosto la muestra "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, "Daichi".

"Emovere", fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra "Emovere", que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Mercadillo en Cabañaquinta

Los miércoles se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la plaza del Ganado desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Mercadillo en El Entrego

Los miércoles hay mercado callejero en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Los puestos se montan en la calle Albéniz durante la franja matinal, aproximadamente de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen pueden recorrer medio centenar de stands ambulantes.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Arroes celebra este miércoles el eclipse solar dentro de sus fiestas

Las fiestas de Arroes (Villaviciosa) en honor a la Asunción comienzan hoy con una actividad para contemplar el eclipse solar, a partir de las 19.00 horas. La propuesta forma parte de la programación festiva, que se prolongará hasta el 16 de agosto.

Mercado en Villaviciosa

Los miércoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Villaviciosa. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado junto al parque del Pelambre en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán recorrer aproximadamente 40 puestos en los que se ofertará una variada selección de productos que incluye ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otros.

XV Festival de la Ría ‘Enrique Correa’

Villaviciosa acoge del 10 al 15 de agosto una nueva edición del Festival de la Ría ‘Enrique Correa’, con cuatro citas musicales en distintos escenarios del concejo. Hoy, a las 18:30 horas, tendrá lugar en Misiego el XVI Concierto sobre la Hierba, coincidiendo con el eclipse.

Continúa la Semana del Comercio en Villaviciosa

La Semana del Comercio en la Calle continúa en Villaviciosa con un taller de vares d’herba en La Esbilla, situada en la calle Sol 22, a las 12.00 horas. La programación incluye también "Bocata Nostrum", propuesta de Street Food de La Viajera Sibarita, en la calle Valle Ballina Fernández.

Muestra de poesía y pintura en el ateneo de Villaviciosa

La Sala de Exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo de la capital maliaya, acoge la muestra "La Poesía y la Mar", de Guillermo Simón, que combina obra pictórica al óleo con textos de distintos poetas. La exposición puede visitarse del 9 de julio al 15 de agosto, en horario de miércoles a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Público general.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El Centro Polivalente de Lugones acoge hasta el 26 de agosto una Muestra de Artes Plásticas protagonizada por Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez, tres artistas radicados en el municipio. La exposición reúne medio centenar de obras de distintas tendencias, temáticas y técnicas. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 11:30 a 14:30 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cuetu (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encaminada a recordar la formación de Asturias en el conflicto armado, mostrando al público una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas de dos horas. Para reservas y más información hay que llamar a los teléfonos 610 333 111, 502 600 000 y 985 10 01 00.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promover la cultura tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, sábados de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, domingos de 11.00 a 14.00 horas. Lunes, cerrado.

Oriente

Comienzan las fiestas de San Antoniu en Villahormes

Villahormes (Llanes) inicia sus fiestas de San Antoniu. A las 19.00 horas partirá la comitiva desde la capilla para plantar la hoguera, seguida del reparto del bollu y una botella de vino. La jornada continuará con romería y verbena, amenizadas por el Grupo Beatriz y disco móvil. La programación festiva continuará el jueves 13 de agosto con misa, procesión, ofrecimiento de ramos, sesión vermú, Danza Prima y una verbena con Charleston Big Band y La Principal, que finalizará con una gran chocolatada.

Colombres inicia el XVII Festival REC con una noche de cortometrajes

Colombres (Ribadedeva) inicia el XVII Festival REC con una sesión del Festival Nacional de Cortometrajes, a las 22.30 horas. La programación del festival se prolongará hasta el 14 de agosto.

La Torre de los Cuentos regresa al Torreón Medieval de Llanes

El Torreón Medieval de Llanes alberga desde hoy espectáculos de cuentos teatralizados para niñas, niños y familias, dentro de la propuesta "La Torre de los Cuentos", creada e interpretada por Alicia Pilarte a través de la Asociación Cultural Balsiar. La actividad se celebra del 4 al 20 de agosto, de martes a jueves, con pases a las 19.00 y 20.00 horas. Está dirigida a público infantil a partir de 4 años, que deberá acudir acompañado de un adulto, con un máximo de uno por niño. La reserva es gratuita y necesaria para menores y acompañantes.

Paseo cultural por Colunga con salida desde la Oficina de Turismo

La Oficina de Turismo de Colunga organiza un paseo cultural por la localidad, dentro de la programación de los miércoles de julio y agosto. La actividad comenzará a las 11.30 horas y permitirá recorrer Colunga acompañados por guías. La propuesta se desarrolla todos los miércoles de estos meses.

Exposición sobre el Sella en Ribadesella

La Sociedad Etnográfica del Sella organiza en la Casa de Cultura de la capital riosellana una exposición que repasa los casi cien años de historia del Descenso internacional del Sella. La muestra lleva el nombre de "Recuerdos: el Descenso y les Piragües", y reúne cientos de fotos, recortes de prensa, trofeos, carteles, billetes de tren, dorsales e incluso embarcaciones, para repasar la evolución de una competición insignia de la región. Lan exposición estará abierta al público hasta el viernes 14 de agosto, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas los sábados.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

El eclipse total de sol podrá contemplarse desde Puerto de Vega

El Campo de la Atalaya de Puerto de Vega (Navia) tiene una propuesta para contemplar el eclipse total de sol. El eclipse parcial comenzará a las 19.31 horas y la totalidad, a las 20.27. El máximo se producirá a las 20.27.45 horas, con una duración de la totalidad de un minuto y 19 segundos. El eclipse finalizará a las 21.19 horas. La Comisión de Fiestas de Puerto de Vega instalará un puesto con venta de bebidas para colaborar con Las Telayas.

El mirador de Busmente ofrecerá una vista del eclipse solar

El mirador de Busmente, en Villayón, acogerá una propuesta para contemplar el eclipse solar desde las 18.30 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La actividad se desarrollará en el merendero, en plena naturaleza, y contará con servicio de bar y food truck. También habrá gafas homologadas para la observación, hasta fin de existencias.

El Castro de Coaña organiza una actividad de astroarqueología por el eclipse

El Castro de Coaña albergará hoy una actividad de astroarqueología con motivo del eclipse solar total. La programación comenzará de 18.00 a 19.00 horas con una sesión científica informativa, seguida de una visita guiada al yacimiento desde una perspectiva que conecta arqueología y astronomía cultural. De 20.15 a 20.30 horas se realizará la observación del eclipse, acompañada de explicaciones sobre el fenómeno. Las plazas están limitadas a 40 personas y es necesaria la inscripción previa por correo electrónico.

El Mini Descenso recorre la ría de Navia

El Mini Descenso de la Ría de Navia se celebrará hoy, a las 17.30 horas, con salida desde el Parque de El Fornel. La travesía, de 1.100 metros, no es competitiva y se plantea como un paseo a nado en el que se permiten flotadores, disfraces y otros elementos que floten. La inscripción es gratuita y debe realizarse hasta las 14.00 horas del mismo miércoles.

El Festival Horacio Icasto continúa en Navia

Noticias relacionadas

El XXIV Festival Horacio Icasto continúa hoy en el Cine Fantasio de Navia, a las 18.00 horas, con el concierto de Lucille Chung y Alessio Bax. La cita forma parte de la programación del festival, que se celebra los días 11 y 12 de agosto.