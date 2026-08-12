La cifra de pasajeros se pone por las nubes en el Aeropuerto de Asturias, aunque llegan menos extranjeros

El Aeropuerto de Asturias cerró julio con 236.618 pasajeros, un 13,4% más que en el mismo mes de 2025, y mantiene así la tendencia al alza con la que está avanzando durante este año. El crecimiento se apoya fundamentalmente en los vuelos nacionales, mientras que el tráfico internacional registra un descenso.

De los 236.270 viajeros que utilizaron vuelos comerciales durante el pasado mes, 195.165 volaron desde o hacia destinos nacionales, lo que supone un incremento del 22,2% en comparación con julio del año pasado. En sentido contrario evolucionaron las conexiones internacionales, utilizadas por 41.105 pasajeros, un 15,4% menos.

También aumentó notablemente la actividad de las pistas. La terminal asturiana gestionó durante julio 1.826 vuelos, un 15,8% más que doce meses antes. De ellos, 1.625 fueron operaciones comerciales, con un crecimiento interanual del 12,3%.

Los datos acumulados desde comienzos de año confirman igualmente el aumento de actividad en el aeropuerto. Entre enero y julio pasaron por la infraestructura 1.274.071 pasajeros, un 9,5% más que durante los siete primeros meses de 2025.

De nuevo, son los vuelos nacionales los que impulsan ese crecimiento. El tráfico comercial interior alcanzó los 1.041.173 viajeros, con un aumento del 16%, mientras que el internacional acumuló 230.100 pasajeros, un 12,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Balance

El número de operaciones también crece en el balance anual. Hasta julio se contabilizaron 9.751 aterrizajes y despegues, un 8,7% más que en 2025. De ellos, 9.268 correspondieron a vuelos comerciales, un 9,1% más.

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El comportamiento del aeropuerto asturiano supera en crecimiento al del conjunto de la red de Aena en España. Los aeropuertos españoles contabilizaron en julio 34,4 millones de pasajeros, un 5% más que un año antes, mientras que entre enero y julio sumaron 190,6 millones de viajeros, con un incremento del 4%.