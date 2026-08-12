Defensa avala la fábrica de coches chinos en Galicia para despejar el miedo al espionaje

El proyecto de la fábrica de coches del gigante automovilístico chino SAIC en Ferrol (La Coruña) tendrá el aval del Ministerio de Defensa, según trasladó ayer la ministra del ramo, Margarita Robles, al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP). Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por "Europa Press" confirmaron que Robles trasladó a Rueda que puede que puede contar con el informe favorable de Defensa al proyecto, después de que informes de los servicios de inteligencia alertaran del riesgo de que el Estado chino (propietario de SAIC) aproveche el enclave para espiar las cercanas instalaciones de la Armada española en el puerto ferrolano.

El aval está garantizado, según las mismas fuentes, sin perjuicio de "las condiciones operativas" que sean necesarias desde el punto de vista de las competencias del Ministerio, y que se aplican a otras compañías que trabajan en otras áreas próximas a instalaciones militares.

La conversación entre Robles y Rueda se produjo un día después de que "El País" y "El Mundo" publicasen sendas informaciones sobre los problemas detectados por el equipo de Margarita Robles y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los riesgos sobre la seguridad nacional que puede traer el proyecto chino.

Las dos informaciones ponen el foco en el especial interés de SAIC en ubicarse en Ferrol y no en las otras alternativas que se barajaron. Hablan de Vigo y Gijón, aunque lo cierto es que también sonaron otros territorios. Días antes del primer desembarco en el recinto ferrolano del buque "Anji Forever" con 700 vehículos MG el pasado 9 de julio, otro portavehículos de la empresa china, el "Anji Eternity", llegó al puerto de Tarragona, dispuesto a convertirse en un "hub" logístico para SAIC.

A solo cinco kilómetros del arsenal militar de Ferrol y del complejo de Navantia, la planta de ensamblaje serviría, según los primeros informes de Defensa, como observadora privilegiada de los movimientos de las cinco fragatas y los dos buques de aprovisionamiento de la Armada que tienen ahí su base; y de los avances en el astillero de la construcción de las nuevas F-110, la nueva generación de buques de escolta, y los trabajos de modernización de las F-100. Ambas embarcaciones emplean, entre otros componentes, el sistema de combate "Aegis", desarrollado por la firma estadounidense Lockheed Martin, puntero en la detección de misiles desde plataformas navales.

La planta de SAIC tendrá una inversión inicial de 200 millones de euros, según se hizo público a principios de junio. Las obras comenzarán en el año 2027 y empezará a estar operativa antes de que finalice 2028, creará 2.300 empleos y espera producir 120.000 vehículos al año.

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Por su parte, la Comisión Europea (CE) señaló ayer que corresponde a España evaluar si la instalación de la empresa china supone una amenaza para la seguridad nacional. El Ejecutivo comunitario recordó que, de forma general, los Estados miembros "son responsables de evaluar en última instancia si una operación específica amenaza la seguridad o el orden público".