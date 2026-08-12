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En directo: la AEMET anuncia "nubes bajas sobre el mar" a la hora del eclipse y cielo despejado en el interior de Asturias
La mañana amanece nublada en el Principado, lo que ha hecho que muchos duden de la visibilidad del fenómeno histórico que se va a vivir esta tarde
Te contamos minuto a minuto lo que sucede en el eclipse de sol en Asturias desde todos los puntos de la geografía asturiana para que estés al tanto de lo que sucede.
Predicción oficial del tiempo en el momento del eclipse
La Agencia Estatal de Meteorología en Asturias acaba de lanzar su predicción para la hora del eclipse en Asturias: a las ocho de la tarde habrá nubes bajas sobre el mar que pueden cubrir también el litoral. En el interior es probable que no haya nubes, salvo algunas de evolución en la Cordillera y Picos de Europa.
Ramón Díaz
Ribadesella: vigilancia en los "puntos calientes" para ver el eclipse
La Policía Local de Ribadesella, en coordinación con la Guardia Civil, velará por mantener los accesos despejados en los puntos en los que se espera mayor afluencia de público para ver el eclipse.
Tras varias reuniones de coordinación, el ayuntamiento recomienda la playa de Vega como lugar para presenciar el eclipse al tener una mayor capacidad, con respecto a los distintos puntos de observación posibles en el concejo. El eclipse podría divisarse casi desde cualquier punto costero orientado al Oeste. Los agentes estarán pendientes del aforo de Guía, en el Monte Corberu; el acceso al área recreativa de Guadamía, la zona del Infiernu, el acceso al campo de golf de Berbes y la playa de Vega.
El dispositivo, que tendrá también apoyo de Protección Civil, velará por garantizar el acceso de los servicios de emergencia si fuera necesario intervenir por cualquier motivo, manteniendo las vías despejadas.
Ramón Díaz
Cangas de Onís prepara un dispositivo especial de seguridad y accesos para el eclipse
Policía Local y Protección Civil regularán los accesos al Llanu’l Cura y Següencu, ante la elevada afluencia prevista, con restricciones al tráfico cuando se complete la capacidad de los aparcamientos. El operativo comenzará a las 18:00 horas y permanecerá activo hasta que finalice la observación, los principales puntos habilitados hayan quedado despejados y se haya normalizado completamente la circulación.
El dispositivo estará integrado por cuatro agentes de la Policía Local de Cangas de Onís, con el apoyo de voluntarios de Protección Civil, y se concentrará especialmente en los dos lugares donde se espera una mayor presencia de público:
- Llanu’ll Cura: acceso limitado a unas 15 plazas.
- Següencu: alrededor de 50 plazas.
El Ayuntamiento solicita la colaboración de todas las personas que tengan previsto desplazarse hasta estos puntos y recomienda acudir con suficiente antelación, seguir las instrucciones de Policía Local y Protección Civil y estacionar exclusivamente en las zonas habilitadas.
El operativo fue abordado en una reunión de coordinación celebrada por el Ayuntamiento en la que participaron responsables de Policía Local, Protección Civil, Turismo y Obras.
Servicios de transporte público para el eclipse del 12 de agosto
El Gobierno de Asturias, a través del Consorcio de Transportes de Asturias, durante la jornada de eclipse total de sol el próximo 12 de agosto, para favorecer la movilidad sostenible en transporte público, reforzará y ampliará los servicios de las rutas regulares que puedan ser utilizadas para acceder a los puntos de mayor afluencia turística y lugares de avistamiento establecidos por las Administraciones.
Recomendaciones para ver el eclipse: activado el Plan Territorial de Emergencias de Asturias en fase Alerta 2
Paula Tamargo
Montaje en Grado
Comienza en El Fresno (Grado) el montaje para la fiesta de esta tarde en torno al eclipse. Habrá charlas de manera previa en la zona del santuario, danza prima y animación musical de Nel Villanueva y Mujeres por Grado.
Elena M. Chorén
El Mirador del Espíritu Santo en Muros de Nalón se empieza a llenar también. Muchas furgonetas hicieron noche en las áreas recreativas de la zona para coger sitio.
Lucia Rodríguez Alonso
Ojo a lo que tienes que tener en cuenta (de parte de los oftalmólogos) para ver el eclipse
La observación de un eclipse solar total exige la máxima precaución para evitar daños oculares severos. La doctora Natalia Lorenzana, especialista del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, de Oviedo, alerta de los graves riesgos que conlleva mirar directamente al sol sin la protección adecuada, un peligro que abarca desde lesiones reversibles en la superficie del ojo hasta daños permanentes e irreparables en la retina. Así las cosas, más vale bien hacer caso a los expertos para disfrutar del fenómeno astronómico del próximo miércoles 12 de agosto: en Asturias, cuyo territorio está todo dentro de la franja de totalidad -en la que el Sol quedará completamente tapado por la Luna-, será entre las 19.30 y las 21:21 horas, con la oscuridad total desde las 20:27 a las 20:29 horas.
(Puedes leer aquí la noticia completa)
Miguel Guerrero
Cómo afectará el eclipse en Asturias a perros, vacas o insectos: veterinarios y biólogos responden... y hay que estar pendientes de las mascotas
El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto será un gran acontecimiento para los asturianos y visitantes, pero también para los animales. Asturias se prepara para el gran evento astronómico del año con los 78 puntos de observación del Principado, la distribución de gafas homologadas, y planes e iniciativas de todo tipo para ver el ocultamiento del Sol desde lugares privilegiados. Además de la amplia información y recomendaciones existentes para poder disfrutar del acontecimiento con seguridad, cabe preguntarse cómo vivirán los animales esta jornada. ¿Es necesario tomar alguna medida para proteger, por ejemplo, a nuestras mascotas? Carlos Iglesias, veterinario asturiano que trabaja en Ribadesella y Madrid, y Marcos Méndez, ecólogo avilesino y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, arrojan luz sobre el asunto.
(Aquí puedes leer toda la información)
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