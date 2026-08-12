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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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En directo: la AEMET anuncia "nubes bajas sobre el mar" a la hora del eclipse y cielo despejado en el interior de Asturias

La mañana amanece nublada en el Principado, lo que ha hecho que muchos duden de la visibilidad del fenómeno histórico que se va a vivir esta tarde

Así será el eclipse total solar en España: a qué hora es, mapa y mejores lugares para verlo / Sara Fernández

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R. García

Te contamos minuto a minuto lo que sucede en el eclipse de sol en Asturias desde todos los puntos de la geografía asturiana para que estés al tanto de lo que sucede.

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  1. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  2. Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
  3. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  4. Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
  5. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
  8. La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes

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