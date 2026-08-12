En directo: la AEMET anuncia "nubes bajas sobre el mar" a la hora del eclipse y cielo despejado en el interior de Asturias

Ribadesella: vigilancia en los "puntos calientes" para ver el eclipse

La Policía Local de Ribadesella, en coordinación con la Guardia Civil, velará por mantener los accesos despejados en los puntos en los que se espera mayor afluencia de público para ver el eclipse.

Tras varias reuniones de coordinación, el ayuntamiento recomienda la playa de Vega como lugar para presenciar el eclipse al tener una mayor capacidad, con respecto a los distintos puntos de observación posibles en el concejo. El eclipse podría divisarse casi desde cualquier punto costero orientado al Oeste. Los agentes estarán pendientes del aforo de Guía, en el Monte Corberu; el acceso al área recreativa de Guadamía, la zona del Infiernu, el acceso al campo de golf de Berbes y la playa de Vega.

El dispositivo, que tendrá también apoyo de Protección Civil, velará por garantizar el acceso de los servicios de emergencia si fuera necesario intervenir por cualquier motivo, manteniendo las vías despejadas.