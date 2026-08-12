La encarecida petición del consejero de Emergencias de Asturias a pocas horas del eclipse para asegurar su visión

"Mañana tranquila". Así define el consejero de Movilidad y Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, las primeras horas de este miércoles 12 de agosto, jornada en la que se producirá el histórico eclipse solar total. Calvo, que se encuentra en el centro de control del Servicio de Emergencias de La Morgal, ha querido lanzar un consejo a la población en general una vez que las previsiones meteorológicas para Asturias ya son más precisas en cuanto a que estará nuboso en la costa esta tarde.

"Insisto en la necesidad de que la gente planifique, que anticipe si se va a mover. Parece que el riesgo de nubosidad se concentra en la franja costera, con lo que las personas que quieran ver el eclipse con claridad y quieran cambiar de localidad que lo anticipen, que no esperen al último momento", aconseja el Consejero. El objetivo es evitar atascos y problemas circulatorios, como temen en Emergencias, si todo el mundo decide moverse por la tarde para asegurar la observación. "Esperamos que no se queden sin vivir la experiencia por no haberlo hecho de manera adecuada".

Reunión en La Morgal. / Principado de Asturias

No olvidó Calvo los mensajes para proteger la vista y no quitarse en todo momento las gafas, que deben ser homologadas. Y un aviso para cuidar el medio ambiente: "Es muy muy muy importante esa responsabilidad individual, sobre todo cuando estamos en entornos naturales, entornos de montaña que pueden dar origen a otras Emergencias como puede ser riesgo de incendios".

Previsión

A estas alturas de la jornada, y según los pronósticos de la AEMET y otros servicios, en Asturias la mejor visión se tendrá por el interior occidental/suroccidental. En Oviedo hay posibilidades, todo depende del viento y la evolución de los nubes; mientras que los que estén en la costa lo tienen complicado, sobre todo, en el Oriente.

En Tineo lleva todo el día soleado y la previsión mantiene estas condiciones hasta bien avanzada la tarde muy cerca de la hora decisiva. En Cangas del Narcea ocurre prácticamente lo mismo: sol y previsión de seguir así 19.00 y 20.00 horas. El eclipse va de las 19:30 a las 21:30 con la fase de oscuridad total entre las 20:26 y las 20:29 horas.

Oviedo tampoco pinta mal, pero ofrece algo menos de seguridad: el sol luce por momentos, aunque la previsión introduce cielo parcialmente soleado durante la tarde y también sobre las 20.00 horas

Llanes aparece ya con más nubosidad y el pronóstico empeora al atardecer, hasta figurar como nublado a las 20.00 y 21.00. La AEMET ha avisado de que al final de la tarde la nubosidad baja afectará al área cantábrica, especialmente las zonas próximas al litoral.

Hay, eso sí, hay que tener una precaución importante respecto a irse muy arriba a la montaña. AEMET también prevé que durante la tarde puedan desarrollarse nubes de evolución en las montañas del norte.