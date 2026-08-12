En familia, en la montaña y cumpliendo con su agenda: así vivirán los políticos asturianos el eclipse

Asturias se prepara para vivir un acontecimiento excepcional. La ubicación privilegiada del Principado para disfrutar del eclipse total de sol llenará la región de punta a punta y, al igual que el resto de la ciudadanía, los líderes políticos tienen muy claro dónde quieren estar cuando el cielo se oscurezca.

Como no podía ser de otra forma, el presidente del Principado, Adrián Barbón, lo vivirá desde Laviana. Su “lugar en el mundo”. Por su parte, el líder de la oposición, Álvaro Queipo, se trasladará al occidente asturiano. El presidente del PP se ha decantado por Ibias, desde donde seguirá el eclipse acompañado por su alcaldesa, Gemma Álvarez,quien hace meses le lanzó la propuesta. El coordinador de IU, Ovidio Zapico, no verá el eclipse por razones personales.

La presidenta de Vox Asturias, Carolina López, también tirará para casa. Lo va a disfrutar en compañía de su familia, en una finca en la sierra de Tineo. Un lugar que, además, le recuerda a sus abuelos. A la montaña se lanzará el secretario general de Foro, Adrián Pumares. El diputado subirá a Peña Mayor con su mujer, un pico que conoce “muy bien” y que es su “sitio favorito de Asturias”. Por último, Covadonga Tomé, líder de Somos Asturies, se irá “al mejor sitio de España: Luarca”, donde estará arropada por su familia y amistades. Y, por supuesto, lo seguirá “con gafas homologadas”.

En otros casos, la agenda manda. El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, acudirá a ver el concierto del XXIV Festival de Música Horacio Icasto, en Navia. Allí se quedará para ver el eclipse, concretamente en los jardines del Hotel Blanco, en compañía de los invitados del presidente de Industrias Lácteas Asturianas ( Ilas-Reny Picot), Francisco Rodríguez.