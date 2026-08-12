Un incendio causa graves daños en una vivienda de Entrago (Teverga): un guardia fuera de servicio evacúa, con ayuda de otros vecinos, a un mujer mayor

Grave incendio en la localidad de Entrago, en el concejo de Teverga. Las llamas han causado graves daños en una vivienda centenaria (conocida como Mami-Nena), cuyos dos residentes fueron trasladados al hospital, tras verse afectados por el humo. Arriesgando su propia integridad física, un agente de la Guardia Civilfuera de servicio subió a la segunda planta de la vivienda para socorrer a la vecina, una mujer mayor, y pudo bajarla con ayuda de otros vecinos.

Estado en que quedó la vivienda afectada. / Celso Peyroux

El incendio se ha registrado poco antes del mediodía, por razones que se están investigando. La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación, con cuatro efectivos de bomberos del parque de Proaza que se trasladó al lugar con dos autobombas. Paralelamente activó otra dotación, con tres efectivos, desde el parque central de La Morgal con un vehículo de altura y una autobomba nodriza. Además se informó al jefe de zona centro-este que también acudió al incidente. También intervino la Guardia Civil, cuyo cuartel está cerca de la vivienda incendiada, y que cortaron el paso por la carretera, lo que procovó cerca de un kilómetro de retención, según testigos presenciales.

La primera y la segunda planta de la vivienda quedaron completamente destruida, tras venirse abajo el techo.

A las dos de la tarde la circulación por la carretera se normalizó.

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Personas preocupadas por el incendio. / Celso Peyroux

El incendio causó una gran conmoción en esta parte de Teverga, conocida como el barrio de la Fuente de Abajo. Numerosas personas siguieron las evoluciones del los bomberos con gran preocupación.