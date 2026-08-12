Todo listo para la "noche" más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias

Todo y todos están preparados en Asturias para el eclipse solar total que se producirá este miércoles 12 de agosto de 2026. Es el primero en 111 años –el último similar que pudo disfrutarse en la región fue en 1905– y el primero del trío de eclipses que se proyectarán sobre España de aquí a 2028, aunque ya no le tocará a los asturianos.

Así que está claro que es una oportunidad única para disfrutar de un fenómeno astronómico que ha movilizado a todas las administraciones, se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para el sector turístico –con alojamientos llenos, algunos desde hace más de un año y precios por las nubes– y ha movilizado a millones de personas dispuestas a no perderse el acontecimiento del año con permiso del mundial de fútbol.

Horario

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol y tapa a éste último. Pues bien, esa franja de totalidad coge de lleno a toda Asturias. Hay que estar preparados para seguir todo el ciclo a las 19.30 horas aproximadamente. Ahí empezará el proceso en el que la Luna empieza a sobreponerse al Sol y todo el ciclo acabará hacia las 21.30 horas. El momento cumbre –es decir, la denominada totalidad u oscuridad total– será entre las 20.26 horas y las 20.29, incluso algo menos. Se calcula que será 1 minuto y 48 segundos el tiempo en el que el Sol estará oculto por la Luna en Asturias, periodo que variará segundos en función de lugar donde se observe. Será, por decirlo de alguna manera, una de las noches más cortas de la historia que podrán disfrutar los asturianos. Porque pasadas las 20.30 volverá a empezar a "amanecer" a medida que la Luna sigue su desplazamiento.

Observación

Fundamental tener gafas homologadas u otro tipo de protección especial para observar el Sol directamente sin sufrir consecuencias en la vista. Ante la duda: no quitarse las gafas en ningún momento, ni cuando se haga la noche, pues en cualquier momento un rayo de sol puede asomar y habrá problemas que se lamentarán a posteriori. No es necesario llevar las gafas puestas de forma continua durante todo el eclipse, pero sí usarlas cada vez que se mire al Sol.

De izquierda a derecha, los mexicanos Osvaldo Valencia, Margarita Rosado, Jacqueline Rosado, Luis Osvaldo Valencia, Ana Cristina Valencia y Omar Valencia, observando el cielo en Gijón. / Demi Taneva

Detalles durante el eclipse

Antes y después de la totalidad los astrónomos recomiendan disfrutar de las perlas de Baily, pequeños puntos de luz que aparecen cuando los últimos rayos solares atraviesan los valles y montañas del relieve lunar; la corona solar, normalmente oculta por el intenso brillo del disco solar; y el anillo de diamante, un brillante destello que marca el inicio y el final de la totalidad. También, en función de si el cielo está despejado, se podrán observar planetas y estrellas.

Previsión meteorológica

No lloverá ni tampoco será una jornada fresca, más bien lo contrario. Pero sí habrá nubes y se esperan en el litoral. Los más afortunados, según la Agencia de Meteorología, serán los que hayan elegido el interior de Asturias, donde se prevén casi seguro cielos despejados.

Recomendaciones

El Servicio de Emergencias del Principado reclama evitar ubicaciones peligrosas, prestar atención a niños y ancianos y no desplazarse de forma innecesaria, además de ir a pie o en los transportes habilitados en vez de utilizar el propio coche.

Playas y navegación

En aquellos concejos en los que se ha ampliado el servicio de salvamento (Gijón, El Franco, Tapia de Casariego, Villaviciosa, Castrillón y Castropol), aproximadamente a partir de las 19:30 horas y hasta las 20:40 horas, se izará la bandera roja durante el periodo de oscuridad. En el mar se prevé que aumente el tráfico marítimo, así que habrá que permanecer bien comunicados: el canal de emergencia es el 16 VHF.

Transporte

Mejor dejar el coche en casa e ir a pie. O si no, usar servicio público. En cada uno de los 78 concejos hay un punto de observación sugerido por el Gobierno del Principado y, por tanto, estará bien habilitado con aparcamientos, accesos y transporte. El Gobierno del Principado ha preparado un dispositivo especial de movilidad. Las lanzaderas a los parques naturales ampliarán su horario, especialmente los lugares de costa. Además, se ampliarán los servicios metropolitanos hasta la una de la madrugada en Oviedo, Gijón y Avilés, y en corredores como Gijón Candás-Luanco; Avilés-Salinas-Piedras Blancas. Los horarios y las rutas se pueden consultar en el enlace: https://www.ctaconecta.com/es/noticias

Tráfico

La Dirección General de Tráfico tiene Asturias en su punto de mira para controlar la circulación durante una jornada que a partir de la tarde se espera especialmente frenética. Hay que estar atento pues se podrán establecer medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo. Los paneles de mensaje de las vías ofrecerán información. Se desplegará equipamiento adicional en puntos estratégicos como Villaviciosa, en la A-8, en los accesos a Rodiles además de Llanes-Llovio; el viaducto de Concha de Artedo, con cámara que detecte paradas antirreglamentarias; puerto de Pajares y estación de Valgrande, por su apertura extraordinaria; aparcamiento de apoyo en la A-66 ante posibles saturaciones o incidencias en el Huerna o Pajares; y mirador del Fitu, con una patrulla que vigilará los accesos.

El aparcamiento de Verdicio, copado ayer por vehículos. / LNE

Quejas por la saturación en la costa y temor a una desbandada al interior

Los lugares más cotizados en primera línea de costa ya estaban ayer copados por autocaravanas y coches, levantando quejas entre vecinos ante la falta de espacio para la cita de mañana y la obstaculización en los accesos de zonas como Verdicio (Gozón) o el cabo Vidío (Cudillero). Uno de los temores del dispositivo de Emergencias es que la presencia de nubes en el litoral genere una desbandada de automóviles a primera hora de la tarde hacia puntos del interior, colapsando carreteras. La Guardia Civil desplegará unos 360 efectivos en la región para garantizar la seguridad.

Refuerzo sanitario para un aluvión de un millón de personas

La Consejería de Salud, a través del Sespa, ha activado un dispositivo especial sanitario y logístico para responder al eclipse solar de hoy, ante una afluencia prevista de hasta un millón de personas y los riesgos oculares derivados de una observación inadecuada.

El director de Atención, Evaluación y Cuidado de la Salud del Sespa, Óscar Veiras del Rey, explicó que la planificación toma como referencia los 78 puntos de observación recomendados para hoy. A partir de las 20.00 horas, coincidiendo con el final del fenómeno, se reforzarán los dispositivos asistenciales. «Este despliegue afectará a puntos clave como Luarca, Cudillero, Castrillón, Luanco y Gijón», indicó. También habrá un refuerzo en el centro de salud de La Lila, en Oviedo. La UVI móvil del SAMU en Gijón, cuyo horario habitual concluye a las 20.00 horas, se prolongará hasta la medianoche. El Centro Coordinador de Urgencias contará con más operadores y médicos durante todo el día y el turno de noche, y un facultativo del Sespa se integrará en la coordinación del Platerpa. «No solo nos preocupamos por la protección durante el eclipse, sino también por garantizar la mejor respuesta en las jornadas posteriores», señaló Veiras.

Salud ha elaborado además un protocolo clínico diseñado por Juan Jesús Barbón García, jefe de Oftalmología del Hospital San Agustín de Avilés. «La retinopatía solar es una quemadura directa de la retina», advirtió ante posibles lesiones por mirar al Sol sin protección adecuada. Puede aparecer al día siguiente con pérdida de visión, una mancha negra fija o distorsión de las imágenes. «Esa lesión no tiene tratamiento y puede dejar una pérdida visual irreversible», recalcó. El protocolo sanitario fija que la primera atención a los pacientes que manifiesten molestias debe realizarse en los centros de Atención Primaria, donde los facultativos valorarán el cuadro clínico antes de decidir si se trata en el centro o si es necesaria una derivación urgente o preferente a los servicios de Oftalmología.