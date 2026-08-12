Locura por encontrar el mejor balcón al eclipse en Asturias: "Y yo que pensaba que nadie se iba a enterar…"

Rubén Velasco es astrofísico. Pero ahora ejerce de ello por afición. Porque la vida se la gana al frente de La Soluneta, un pequeño y coqueto bar-restaurante sobre ruedas –un "food truck", como se llaman ahora– que abre solo en verano y está a un puñado de metros del cabo Vidío, en Oviñana (Cudillero). El año pasado Velasco y dos amigas de la universidad planearon aprovechar este 12 de agosto el enclave privilegiado de La Soluneta, con una atractiva jaima con sillas y mesas con vistas al Cantábrico, para contemplar el eclipse solar total. "Pensábamos que nadie se iba a ocupar de ello, como ha pasado con otros fenómenos anteriores. La idea era montar aquí el telescopio y verlo mientras yo servía y ellas se tomaban algo… En plan tranquilo, vaya", explica.

Pero eso fue un plan que se ha quedado en nada. Porque su idea la han tenido miles de personas y la observación del eclipse solar total de este miércoles es ya el acontecimiento del verano. Tanto que a Rubén Velasco le tiene desbordado y no sabe bien cómo gestionará, después de los meses a tope que ya lleva, la que se le viene encima. A él y a otros hosteleros, no solo de Oviñana, sino de toda la costa asturiana.

El litoral del Principado es un hervidero en los últimos días de personas que buscan hacerse con el mejor enclave para mirar al cielo este miércoles a partir de las 19.30 horas (la oscuridad total será entre las 20.27 y las 20.29 horas, en función de la ubicación durará más o menos) y disfrutar del eclipse.

Rubén Velasco, en La Soluneta. / LNE

La costa –miradores, áreas recreativas, sendas…– se ha llenado en los últimos días, al igual que los puntos más elevados del interior de Asturias, de turistas y aficionados para elegir dónde situarse o dónde hacer la mejor foto.

Otros ya se han instalado y no se piensan mover hasta, como poco, el final del eclipse. Son los autocaravanistas, que en el caso de Oviñana tienen llenos prácticamente los aparcamientos del entorno de Vidío. Así pasa en otros lugares de Asturias para desesperación de muchos, que temen quedarse sin sitio. "Es el mejor lugar y la mejor opción", resume un matrimonio francés a LA NUEVA ESPAÑA mientras se acomoda para cenar y hacerse una idea de qué visión tendrá en el momento de que la Luna tape al Sol en el aparcamiento de Vidío.

Solo en este pequeño pueblo de Cudillero se calcula que pueden llegar a concentrarse 6.000 personas, al haber avisos de autobuses que han elegido Oviñana como destino para la esperada tarde del 12 de agosto. Ya hay carteles advirtiendo de que no se puede aparcar fuera de los sitios destinados a ello desde primera hora de esta mañana y la idea es cerrar los accesos en cuanto se llene. Más o menos, con las autocaravanas ya está lleno.

El suizo Nicolás Soldati, preparando su equipo fotográfico junto al faro Vidío. / LNE

"Es una locura, no puedo decir más", resume Rubén Velasco, cansado de responder que no hace reservas. "Ojalá haya nubes", bromea. Pero no es tanta broma. El suizo Nicolás Soldati ha recorrido miles de kilómetros en su coche para disfrutar del primer eclipse solar total del siglo. Será el cuarto que observa en su vida. Viaja con su equipo de fotografía, aunque en esta ocasión prefiere centrarse en la observación: "Es algo muy especial y no quiero perdérmelo detrás de una cámara". Este martes se instaló en la costa de Oviñana, junto al acantilado, para probar la visibilidad, el encuadre… Pero no se quedará. Lo tiene decidido: se va al otro lado de Pajares, a Osorno (Palencia). "Es seguro que no habrá nubes, aquí me temo que sí. Es una pena porque esto es maravilloso. Pero quiero asegurar".

Lo mismo que Marta López y Sergio Martínez, dos profesores residentes en Piedras Blancas que este miércoles pasarán la tarde y la noche en Caldas de Luna (León) para ver bien el eclipse. Él tiene un amigo que hace ya 15 años les habló del acontecimiento que se esperaba para 2026: "Y hace un año que empezamos a planear. Nos gustaría aquí, pero las nubes nos echan para atrás. También por la costa de Castrillón o Ribadesella, pero hay mucha gente y es arriesgar mucho. Aquí tan pronto te llueve como que te hace sol. Así que nos vamos a León".

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Aficionados o especialistas en la materia, la cuestión es que nadie quiere quedarse sin ver un fenómeno que apenas durará dos minutos en oscuridad total, pero que ha movilizado a miles de personas de todo el mundo para sorpresa de Rubén Velasco, quien no podrá disfrutar de su pasión astronómica, sino que tendrá que poner orden en la terraza de su bar. "Y yo que pensaba que nadie se iba a enterar…", asume resignado.