Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas

Los problemas de movilidad eran, en el planteamiento del dispositivo de seguridad para el eclipse, una de las máximas preocupaciones de las autoridades. Temían una afluencia masiva de vehículos a determinados puntos de la región que provocase retenciones importantes, y sobre todo temían una posible estampida hacia León en caso de que la nubosidad dificultase la observación del fenómeno astronómico, como así ocurrió finalmente en buena parte de la región.

Atasco causado por el incendio de un coche en un túnel de la autopista. | DGT

No hubo problemas graves, aunque sí retenciones en momentos muy concretos. Hacia las once y media de la mañana, el incendio de un vehículo en uno de los túneles de la autopista del Huerna (AP-66), el de Pando, motivó que se produjesen retenciones de hasta tres kilómetros de longitud durante más de dos horas en la carretera, donde ya viene habiendo dificultades desde hace meses por las obras que se están realizando.

El consejero de Movilidad y Emergencias, Alejandro Calvo, que activó el plan de emergencias y convocó el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) para monitorizar la situación en tiempo real, aseguró que se había registrado una afluencia inusitada de vehículos hacia la Meseta, tanto por la Autovía como por Pajares (N-630), en busca de mejores ubicaciones para ver el eclipse solar.

Horas antes del eclipse se cerraron los accesos al Cabo Peñas, en Gozón; el Angliru, en Riosa; Les Bedules, en Ponga, y Les Praeres, en Nava. Los agentes de Medio Natural tuvieron que decretar el cierre de algunas pistas forestales en Teverga y Peñamellera Alta.

El Gobierno del Principado y la DGT habían sido muy claros a la hora de advertir de que estaba prohibido parar los vehículos en los arcenes para contemplar el eclipse. El que lo hiciese se enfrentaba a una sanción. Sin embargo, casi un centenar de conductores hicieron caso omiso de este aviso y detuvieron sus vehículos, al filo de las ocho y media de tarde, en la autopista del Huerna, a la altura del área de descanso situada en el kilómetro 76 de la carretera, cerca del bypass del argayo, cuyas obras aún continúan. Se trata de un punto a bastante altura que permitía observar el eclipse. El caso es que los vehículos no ocuparon el arcén, sino el carril de subida para vehículos lentos, reduciendo de forma considerable la anchura de la carretera. Algunos conductores llegaron a sacar incluso sillas del coche para sentarse y observar el fenómeno con mayor comodidad.

También en Pajares

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Posteriormente, se registraron algunas retenciones en sentido a Pola de Lena, de regreso de ver el eclipse en León, especialmente a la altura del bypass del argayo, y en las inmediaciones de Ujo, en Mieres, donde el atasco alcanzó los cinco kilómetros de longitud. El puerto de Pajares, donde se reunieron numerosas personas para ver el eclipse, también vivió un desbarajuste de tráfico una vez finalizó el fenómeno. Las retenciones alcanzaron los tres kilómetros entre las nueve y media y las diez de la noche. Y también se produjo un pequeño caos a la vuelta del eclipse en El Acebo, donde se había cientos de vehículos. Lo mismo ocurró en otros puntos de avistamiento señalados.