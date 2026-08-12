Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas

Éxodo hacia la Meseta para ver el fenómeno y retenciones de regreso a Asturias

El incendio de un turismo en un túnel causó un gran atasco por la mañana

Coches parados en el Huerna para ver el eclipse. | DGT

Coches parados en el Huerna para ver el eclipse. | DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Los problemas de movilidad eran, en el planteamiento del dispositivo de seguridad para el eclipse, una de las máximas preocupaciones de las autoridades. Temían una afluencia masiva de vehículos a determinados puntos de la región que provocase retenciones importantes, y sobre todo temían una posible estampida hacia León en caso de que la nubosidad dificultase la observación del fenómeno astronómico, como así ocurrió finalmente en buena parte de la región.

Atasco causado por el incendio de un coche en un túnel de la autopista. | DGT

Atasco causado por el incendio de un coche en un túnel de la autopista. | DGT

No hubo problemas graves, aunque sí retenciones en momentos muy concretos. Hacia las once y media de la mañana, el incendio de un vehículo en uno de los túneles de la autopista del Huerna (AP-66), el de Pando, motivó que se produjesen retenciones de hasta tres kilómetros de longitud durante más de dos horas en la carretera, donde ya viene habiendo dificultades desde hace meses por las obras que se están realizando.

El consejero de Movilidad y Emergencias, Alejandro Calvo, que activó el plan de emergencias y convocó el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) para monitorizar la situación en tiempo real, aseguró que se había registrado una afluencia inusitada de vehículos hacia la Meseta, tanto por la Autovía como por Pajares (N-630), en busca de mejores ubicaciones para ver el eclipse solar.

Horas antes del eclipse se cerraron los accesos al Cabo Peñas, en Gozón; el Angliru, en Riosa; Les Bedules, en Ponga, y Les Praeres, en Nava. Los agentes de Medio Natural tuvieron que decretar el cierre de algunas pistas forestales en Teverga y Peñamellera Alta.

El Gobierno del Principado y la DGT habían sido muy claros a la hora de advertir de que estaba prohibido parar los vehículos en los arcenes para contemplar el eclipse. El que lo hiciese se enfrentaba a una sanción. Sin embargo, casi un centenar de conductores hicieron caso omiso de este aviso y detuvieron sus vehículos, al filo de las ocho y media de tarde, en la autopista del Huerna, a la altura del área de descanso situada en el kilómetro 76 de la carretera, cerca del bypass del argayo, cuyas obras aún continúan. Se trata de un punto a bastante altura que permitía observar el eclipse. El caso es que los vehículos no ocuparon el arcén, sino el carril de subida para vehículos lentos, reduciendo de forma considerable la anchura de la carretera. Algunos conductores llegaron a sacar incluso sillas del coche para sentarse y observar el fenómeno con mayor comodidad.

También en Pajares

Noticias relacionadas

Posteriormente, se registraron algunas retenciones en sentido a Pola de Lena, de regreso de ver el eclipse en León, especialmente a la altura del bypass del argayo, y en las inmediaciones de Ujo, en Mieres, donde el atasco alcanzó los cinco kilómetros de longitud. El puerto de Pajares, donde se reunieron numerosas personas para ver el eclipse, también vivió un desbarajuste de tráfico una vez finalizó el fenómeno. Las retenciones alcanzaron los tres kilómetros entre las nueve y media y las diez de la noche. Y también se produjo un pequeño caos a la vuelta del eclipse en El Acebo, donde se había cientos de vehículos. Lo mismo ocurró en otros puntos de avistamiento señalados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  2. Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
  3. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  4. Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
  5. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
  8. La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes

Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas

Asturias, un eclipse visto y no visto

Asturias, un eclipse visto y no visto

En directo: las nubes ocultan el eclipse en buena parte de Asturias pero (aún así) se hizo de noche en pleno día

En directo: las nubes ocultan el eclipse en buena parte de Asturias pero (aún así) se hizo de noche en pleno día

Rescatan a un francés que se sintió indispuesto en la vega de Urriellu y a una mujer que se rompió una pierna en Los Arrudos (Caso)

Rescatan a un francés que se sintió indispuesto en la vega de Urriellu y a una mujer que se rompió una pierna en Los Arrudos (Caso)

El Principado abona más de 1,3 millones de euros pendientes de la PAC a 142 explotaciones ecológicas

El Principado abona más de 1,3 millones de euros pendientes de la PAC a 142 explotaciones ecológicas

Un incendio causa graves daños en una vivienda de Entrago (Teverga): un guardia fuera de servicio evacúa, con ayuda de otros vecinos, a un mujer mayor

Un incendio causa graves daños en una vivienda de Entrago (Teverga): un guardia fuera de servicio evacúa, con ayuda de otros vecinos, a un mujer mayor

La encarecida petición del consejero de Emergencias de Asturias a pocas horas del eclipse para asegurar su visión

La encarecida petición del consejero de Emergencias de Asturias a pocas horas del eclipse para asegurar su visión

El Principado y la DGT activan hoy un sistema de intercambio de información en tiempo real para evaluar la situación de los accesos a 16 playas durante el eclipse solar total

El Principado y la DGT activan hoy un sistema de intercambio de información en tiempo real para evaluar la situación de los accesos a 16 playas durante el eclipse solar total
Tracking Pixel Contents