Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Principado abona más de 1,3 millones de euros pendientes de la PAC a 142 explotaciones ecológicas

La Consejería de Medio Rural asturiana ha completado el abono de las ayudas tras las críticas por la tardanza en el ingreso

Por la izquierda, César Iglesias, gerente de Productos del Mar Ría de Navia; Enrique Plaza, director general de Pesca Marítima; Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural; y Patricia García responsable de producción.

Por la izquierda, César Iglesias, gerente de Productos del Mar Ría de Navia; Enrique Plaza, director general de Pesca Marítima; Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural; y Patricia García responsable de producción. / Principado de Asturias.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Zaira Varas

Oviedo

Los productores asturianos de agricultura y ganadería ecológica ya tienen ingresadas las ayudas de la PAC que estaban pendientes. La Consejería de Medio Rural ha abonado este miércoles 1.372.016 euros a 142 explotaciones, todas las que cumplían los requisitos, con lo que el Principado eleva a 4.066.059 euros los fondos destinados este año a impulsar este modelo de producción.

La cifra supone un 40% más que en 2024, cuando se destinaron 1.163.766 euros menos a este fin. En total, 429 explotaciones ecológicas se han beneficiado esta campaña, frente a las 388 del año anterior. Entre ellas hay 314 ganaderías, 104 explotaciones agrícolas y once apícolas, estas últimas con 2.573 colmenas.

El crecimiento también se refleja en la extensión de este modelo de producción. Asturias cuenta ya con 731 operadores ecológicos y 23.928 hectáreas de superficie certificada, 31 operadores y 2.105 hectáreas más que el año anterior. El Principado mantiene además comprometidos más de 20 millones de euros de apoyo al sector hasta 2029.

URA atribuye el pago a la presión y reclama las ayudas de razas autóctonas

La Unión Rural Asturiana (URA) ha celebrado que los productores ecológicos hayan cobrado finalmente y ha atribuido el abono a la presión ejercida durante las últimas semanas ante la Consejería de Medio Rural. La organización agraria, sin embargo, considera que el retraso no puede quedar sin consecuencias y reclama que se compense a los productores por los perjuicios ocasionados y se abonen los intereses correspondientes: "La Administración no puede incumplir sus propios plazos y pretender que aquí no ha pasado nada. Si tuviesen dignidad y decencia, compensarían a los productores por el retraso y abonarían los intereses correspondientes".

URA exige ahora que la Administración complete también las cantidades que continúan pendientes de las ayudas destinadas a razas autóctonas. La organización asegura que mantendrá la presión hasta que todos los beneficiarios hayan recibido los fondos.

Más de un millón en ayudas para la acuicultura y el sector pesquero

Por otro lado, la Consejería de Medio Rural destina 1,1 millones de euros en ayudas para apoyar inversiones en acuicultura y en la comercialización y transformación de productos pesqueros durante el periodo 2026-2028. La convocatoria ha recibido 17 solicitudes, con una inversión total prevista de 1,95 millones de euros.

Las ayudas respaldarán seis proyectos de acuicultura, que suman cerca de 600.000 euros de inversión, y otros once relacionados con la comercialización y transformación de productos pesqueros, con 1,35 millones. Las actuaciones incluyen mejoras en piscifactorías, nuevo equipamiento, instalaciones fotovoltaicas, sistemas de oxigenación, cámaras frigoríficas, túneles de congelación y maquinaria para el procesado de pescado.

Noticias relacionadas y más

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó hoy Fresgea, en Castropol, y Productos del Mar Ría de Navia, en El Franco, dos de las empresas que han solicitado estas ayudas. Fresgea, dedicada a la elaboración y distribución de pescado y derivados, cuenta también con una fábrica de hielo, mientras que Productos del Mar Ría de Navia está especializada en la comercialización de pescado procedente de las rulas asturianas y dispone de una sala de elaborados y preparados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  2. Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
  3. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  4. Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
  5. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
  8. La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes

El Principado abona más de 1,3 millones de euros pendientes de la PAC a 142 explotaciones ecológicas

El Principado abona más de 1,3 millones de euros pendientes de la PAC a 142 explotaciones ecológicas

En directo: primeros cortes en carreteras y llenos de aparcamientos ante la afluencia de espectadores para el eclipse en Asturias

En directo: primeros cortes en carreteras y llenos de aparcamientos ante la afluencia de espectadores para el eclipse en Asturias

Un incendio causa graves daños en una vivienda de Entrago (Teverga): un guardia fuera de servicio evacúa, con ayuda de otros vecinos, a un mujer mayor

Un incendio causa graves daños en una vivienda de Entrago (Teverga): un guardia fuera de servicio evacúa, con ayuda de otros vecinos, a un mujer mayor

La encarecida petición del consejero de Emergencias de Asturias a pocas horas del eclipse para asegurar su visión

La encarecida petición del consejero de Emergencias de Asturias a pocas horas del eclipse para asegurar su visión

El Principado y la DGT activan hoy un sistema de intercambio de información en tiempo real para evaluar la situación de los accesos a 16 playas durante el eclipse solar total

El Principado y la DGT activan hoy un sistema de intercambio de información en tiempo real para evaluar la situación de los accesos a 16 playas durante el eclipse solar total

La cifra de pasajeros se pone por las nubes en el Aeropuerto de Asturias, aunque llegan menos extranjeros

La cifra de pasajeros se pone por las nubes en el Aeropuerto de Asturias, aunque llegan menos extranjeros

Todo listo para la "noche" más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias

Todo listo para la "noche" más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias

Agenda: qué hacer hoy miércoles, 12 de agosto en Asturias

Tracking Pixel Contents