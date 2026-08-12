El Principado abona más de 1,3 millones de euros pendientes de la PAC a 142 explotaciones ecológicas
La Consejería de Medio Rural asturiana ha completado el abono de las ayudas tras las críticas por la tardanza en el ingreso
Zaira Varas
Los productores asturianos de agricultura y ganadería ecológica ya tienen ingresadas las ayudas de la PAC que estaban pendientes. La Consejería de Medio Rural ha abonado este miércoles 1.372.016 euros a 142 explotaciones, todas las que cumplían los requisitos, con lo que el Principado eleva a 4.066.059 euros los fondos destinados este año a impulsar este modelo de producción.
La cifra supone un 40% más que en 2024, cuando se destinaron 1.163.766 euros menos a este fin. En total, 429 explotaciones ecológicas se han beneficiado esta campaña, frente a las 388 del año anterior. Entre ellas hay 314 ganaderías, 104 explotaciones agrícolas y once apícolas, estas últimas con 2.573 colmenas.
El crecimiento también se refleja en la extensión de este modelo de producción. Asturias cuenta ya con 731 operadores ecológicos y 23.928 hectáreas de superficie certificada, 31 operadores y 2.105 hectáreas más que el año anterior. El Principado mantiene además comprometidos más de 20 millones de euros de apoyo al sector hasta 2029.
URA atribuye el pago a la presión y reclama las ayudas de razas autóctonas
La Unión Rural Asturiana (URA) ha celebrado que los productores ecológicos hayan cobrado finalmente y ha atribuido el abono a la presión ejercida durante las últimas semanas ante la Consejería de Medio Rural. La organización agraria, sin embargo, considera que el retraso no puede quedar sin consecuencias y reclama que se compense a los productores por los perjuicios ocasionados y se abonen los intereses correspondientes: "La Administración no puede incumplir sus propios plazos y pretender que aquí no ha pasado nada. Si tuviesen dignidad y decencia, compensarían a los productores por el retraso y abonarían los intereses correspondientes".
URA exige ahora que la Administración complete también las cantidades que continúan pendientes de las ayudas destinadas a razas autóctonas. La organización asegura que mantendrá la presión hasta que todos los beneficiarios hayan recibido los fondos.
Más de un millón en ayudas para la acuicultura y el sector pesquero
Por otro lado, la Consejería de Medio Rural destina 1,1 millones de euros en ayudas para apoyar inversiones en acuicultura y en la comercialización y transformación de productos pesqueros durante el periodo 2026-2028. La convocatoria ha recibido 17 solicitudes, con una inversión total prevista de 1,95 millones de euros.
Las ayudas respaldarán seis proyectos de acuicultura, que suman cerca de 600.000 euros de inversión, y otros once relacionados con la comercialización y transformación de productos pesqueros, con 1,35 millones. Las actuaciones incluyen mejoras en piscifactorías, nuevo equipamiento, instalaciones fotovoltaicas, sistemas de oxigenación, cámaras frigoríficas, túneles de congelación y maquinaria para el procesado de pescado.
El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó hoy Fresgea, en Castropol, y Productos del Mar Ría de Navia, en El Franco, dos de las empresas que han solicitado estas ayudas. Fresgea, dedicada a la elaboración y distribución de pescado y derivados, cuenta también con una fábrica de hielo, mientras que Productos del Mar Ría de Navia está especializada en la comercialización de pescado procedente de las rulas asturianas y dispone de una sala de elaborados y preparados.
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