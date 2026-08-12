El Principado abona más de 1,3 millones de euros pendientes de la PAC a 142 explotaciones ecológicas

Los productores asturianos de agricultura y ganadería ecológica ya tienen ingresadas las ayudas de la PAC que estaban pendientes. La Consejería de Medio Rural ha abonado este miércoles 1.372.016 euros a 142 explotaciones, todas las que cumplían los requisitos, con lo que el Principado eleva a 4.066.059 euros los fondos destinados este año a impulsar este modelo de producción.

La cifra supone un 40% más que en 2024, cuando se destinaron 1.163.766 euros menos a este fin. En total, 429 explotaciones ecológicas se han beneficiado esta campaña, frente a las 388 del año anterior. Entre ellas hay 314 ganaderías, 104 explotaciones agrícolas y once apícolas, estas últimas con 2.573 colmenas.

El crecimiento también se refleja en la extensión de este modelo de producción. Asturias cuenta ya con 731 operadores ecológicos y 23.928 hectáreas de superficie certificada, 31 operadores y 2.105 hectáreas más que el año anterior. El Principado mantiene además comprometidos más de 20 millones de euros de apoyo al sector hasta 2029.

URA atribuye el pago a la presión y reclama las ayudas de razas autóctonas

La Unión Rural Asturiana (URA) ha celebrado que los productores ecológicos hayan cobrado finalmente y ha atribuido el abono a la presión ejercida durante las últimas semanas ante la Consejería de Medio Rural. La organización agraria, sin embargo, considera que el retraso no puede quedar sin consecuencias y reclama que se compense a los productores por los perjuicios ocasionados y se abonen los intereses correspondientes: "La Administración no puede incumplir sus propios plazos y pretender que aquí no ha pasado nada. Si tuviesen dignidad y decencia, compensarían a los productores por el retraso y abonarían los intereses correspondientes".

URA exige ahora que la Administración complete también las cantidades que continúan pendientes de las ayudas destinadas a razas autóctonas. La organización asegura que mantendrá la presión hasta que todos los beneficiarios hayan recibido los fondos.

Más de un millón en ayudas para la acuicultura y el sector pesquero

Por otro lado, la Consejería de Medio Rural destina 1,1 millones de euros en ayudas para apoyar inversiones en acuicultura y en la comercialización y transformación de productos pesqueros durante el periodo 2026-2028. La convocatoria ha recibido 17 solicitudes, con una inversión total prevista de 1,95 millones de euros.

Las ayudas respaldarán seis proyectos de acuicultura, que suman cerca de 600.000 euros de inversión, y otros once relacionados con la comercialización y transformación de productos pesqueros, con 1,35 millones. Las actuaciones incluyen mejoras en piscifactorías, nuevo equipamiento, instalaciones fotovoltaicas, sistemas de oxigenación, cámaras frigoríficas, túneles de congelación y maquinaria para el procesado de pescado.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó hoy Fresgea, en Castropol, y Productos del Mar Ría de Navia, en El Franco, dos de las empresas que han solicitado estas ayudas. Fresgea, dedicada a la elaboración y distribución de pescado y derivados, cuenta también con una fábrica de hielo, mientras que Productos del Mar Ría de Navia está especializada en la comercialización de pescado procedente de las rulas asturianas y dispone de una sala de elaborados y preparados.