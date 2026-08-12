Rescatan a un francés que se sintió indispuesto en la vega de Urriellu y a una mujer que se rompió una pierna en Los Arrudos (Caso)

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha trasladado, a bordo del helicóptero medicalizado, al Hospital del Oriente en Arriondas a un hombre y una mujer, indispuesto y lesionada, respectivamente en dos zonas de montaña.

Uno de los afectados, un varón, de nacionalidad francesa, fue evacuado desde el refugio de Urriellu. Según trasladó el guarda a las 16.43 horas se sentía indispuesto.

La otra herida es una mujer que se fracturó una pierna en la ruta de los Arrudos, en Caleao, Caso. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 16.59 horas. Su acompañante indicó que se había tropezado en unas escaleras y se había fracturado un pie. Al lugar no había acceso rodado.

La Sala 112 del SEPA activó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado que se desvió en vuelo a esta intervención cuando se dirigía al refugio del Urriellu.

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Aunque inicialmente ambos afectados iban a ser trasladados al Hospital Universitario Central Asturias, debido a la niebla, ambos fueron evacuados al Hospital del Oriente.