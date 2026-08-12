Tarde atareada para los servicios de emergencia: un herido al caer una roca a un coche en Ponga y buscan a una joven que cayó a un embalse en Quirós

La tarde y la noche de este miércoles, coincidiendo con el eclipse y los momentos posteriores, fue movida en cuando a rescates se refiere. El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero medicalizado del SEPA, así como efectivos de Bomberos de Proaza y agentes de la Guardia Civil buscan a una joven que cayó al embalse de Valdemurio, en Quirós, en torno a las diez de la noche. Una persona que se encontraba en la zona informó de que la joven había caído al agua y no había emergido. A la zona se desplazaron agentes del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), para dar con la joven.

Por otro lado, una persona resultó herida al caer una roca sobre un coche en la carretera nacional que une la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas y la capital parraguesa, Arriondas, la N-625, a la altura del kilómetro 132, en Puente la Güera, concejo de Ponga. A la zona acudieron también medios del SAMU, puesto que el herido presentaba lesiones en la parte de la cabeza y el cuello, y fue evacuado a un centro hospitalario. Los hechos ocurrieron poco antes de la siete y media de la tarde.

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Sobre el tejado

No fue la única emergencia durante los momentos previos al eclipse. Cinco individuos se subieron al tejado de un edificio de ocho plantas en la calle Doctor Bellmunt de Gijón y hubo que desalojarlos para evitar que sufriesen un accidente.