Dos accidentes de chapa y las obras causan retenciones de tres kilómetros en la Autovía del Cantábrico en Villaviciosa

Dos accidentes de chapa y las obras están causando retenciones de hasta tres kilómetros en la Autovía del Cantábrico (A-8) en Villaviciosa desde hace hora y media.

Sobre las 1130 horas, se produjo siniestro vial en el kilómetro 368,9 de la Autovía, en sentido a Cantabria. En ese punto se ha producido una colisión entre un camión y dos turismos con resultado de daños materiales.

A raíz del accidente se produjeron retenciones hasta el kilómetro 371. principalmente por las obras en túnel de Brañaviella.

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Media hora más tarde, sobre las 12.00, se produjo otro siniestro vial a pocos metros consistente en una colisión por alcance entre otros dos turismos motivado por las retenciones. En el lugar se encuentran dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón, así como personal de mantenimiento de la vía. El accidente está señalizado por paneles.