Agenda: qué hacer hoy jueves 13 de agosto en Asturias

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrece pases a las 17:30 y 19:30 horas de sus visitas teatralizadas para recorrer escenarios, camerinos y salas de ensayo. La actividad cuenta con aforo limitado a 60 personas por sesión. Entradas a la venta en entradas.oviedo.es (9 € para menores de 4 a 11 años, 12 € a partir de 12 años y gratis hasta los 3 años).

Ciclo de Bailes el Bombé

El mítco quisoc del paseo homónimo en el campo San Francisco, será escenario a las 19.00 horas del ciclo "Bailes el Bombé". Organizado por la Fundación Municipal de Cultura, se podrá disfrutar de la banda de Música Ciudad de Oviedo.

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Concierto de Carla Lourdes en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (c/ de Almacenes Industriales, 40) acogerá a partir de las 22.00 horas un concierto de Carla Lourdes. Una cita imprescindible, emoción a flor de piel, canciones honestas y una conexión real que la convierte en algo irrepetible.

Tres sainetes en el teatro Casino de Trubia

El Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato presenta en Trubia tres sainetes de Arsenio González y Manuel Antonio Arias, interpretados por la Compañía Asturiana de Comedias.

Gijón

Conciertos de Semana Grande

La Semana Grande gijonesa tiene hoy varias citas musicales. A las 21.00 horas en la Plaza Mayor se podrá aplaudir a "Los Estanques" y "El Canijo de Jerez". A las 23.00 horas, en Poniente, la cita es con Ana Torroja, excantante de "Mecano".

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

El Festival Internacional de Piano en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico acoge hoy un concierto familiar con piano y narración de "Pedro y el Lobo" (13:00 h) y un homenaje a Manuel de Falla con la Orquesta del Festival y Nabeel Hayek (19:00 h). En Candás, Robert Levinger ofrecerá un recital con obras de Albéniz, Scriabin y Medtner.

Avilés y Comarca

Cerveza en Las Meanas

La pista de La Exposición acoge el XXX Festival de la Cerveza de Avilés, con 28 puestos, gran carpa central y zona infantil. Abre de 18.00 a 0.30 horas y reúne referencias artesanas asturianas, nacionales e internacionales.

Juegos en Ferrera

El parque de Ferrera acoge otra jornada de "Ferrera Jugón", con juegos de mesa, cooperativos, retos de escape y actividades de movimiento. La participación es libre, de 11.00 a 14.00 horas.

Concierto en Palacio Valdés

El Veranín de ART Street lleva a la calle Palacio Valdés la actuación del trío The Song Robbers, formado por Giancarlo y Parga a las guitarras y Laura a la voz. Ofrecerán versiones de temas míticos a las 20.00 horas.

Las Cuencas

Las fiestas de Laviana empiezan con el pregón de Adrián Barbón

Pola de Laviana inicia hoy sus fiestas de Nuestra Señora del Otero. La jornada arranca a mediodía con el espectáculo circense "Míster Destino" en La Avenida. A las 20:00 horas, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ofrecerá el pregón en la plaza del Ayuntamiento, seguido a las 21:00 horas por el concierto de Marisa Valle Roso con su gira "Cenicientes".

Exposición fotográfica "Historias infinitas" en La Felguera

El centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica "Historias infinitas", una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, "Daichi".

Centro

Fiestas de Santa María en Lugo de Llanera

Lugo de Llanera inicia hoy sus festejos a las 20:00 horas con un maratón de tute y parchís para socios mayores de 18 años en el prau de la fiesta. Las celebraciones se prolongarán hasta el 18 de agosto.

Comienzan las fiestas en Molleo (Hevia)

Molleo (Siero) arranca sus fiestas con chupinazo a las 20:00 horas y campeonatos de tute y parchís a las 20:30 h (inscripción hasta las 20:15 h, recaudación para premios). Los festejos seguirán hasta el 17 de agosto.

Arroes arranca las fiestas de la Asunción

Arroes (Villaviciosa) inicia hoy sus celebraciones patronales con torneos de tute y parchís. El programa se extenderá hasta el 16 de agosto con citas gastronómicas como bonitada y parrillada, además de actuaciones musicales.

Oriente

Vuelve "L’Agostiellu", el mercadillo nocturno artesanal de Infiesto

La Plaza del Ganado de Infiesto (Piloña) acoge hoy, desde las 20:00 horas, el mercado nocturno "L’Agostiellu", de acceso libre. La cita veraniega reúne puestos de artesanía, ropa y gastronomía, acompañados de talleres infantiles, juegos y variadas actuaciones musicales y de magia a lo largo de la noche.

Fiestas de La Velilla en La Isla

La Isla (Colunga) arranca sus festejos con un concurso de castillos de arena (11:00 h) y recogida de basura en la playa (12:00 h). A las 22:30 h habrá sesión musical con el Grupo Tekila y DJ Andrés. La programación seguirá hasta el 16 de agosto.

Día grande de San Antoniu en Villahormes

Villahormes (Llanes) vive hoy su día principal. A las 12:30 h habrá misa solemne, procesión, ramos y sesión vermú. A las 21:00 h saldrá la Danza Prima hacia el prau, donde arrancará la verbena con Charleston Big Band y La Principal. Cerrará una gran chocolatada.

Cine a la luz de las velas en Llanes

El Casino de Llanes acoge a las 19:30 h el concierto "Clásicos del cine a la luz de las velas", con la arpista Annie Chambers y la violonchelista Gema López. Sonarán bandas sonoras icónicas iluminadas por velas artesanales. Entradas gratuitas en Eventbrite.

Occidente

Fiestas de San Roque en Tineo

Tineo inicia hoy las fiestas de San Roque con una verbena a las 22:30 horas en la plaza del Ayuntamiento a cargo de Grupo Ideas. A medianoche se celebrará el pregón, el chupinazo, la entrega de premios del Concurso de Carteles y la coronación de la reina, damas, caballeros y rey de las fiestas, tras lo cual continuará la música.

Fiestas en Ḷlarón y La Viliella

Ḷlarón y La Viliella (Cangas del Narcea) arrancan hoy sus fiestas con juegos infantiles (17:00 h). A las 20:30 h se celebrará el concurso y degustación de empanadas, tortillas y postres, seguido a las 22:30 h de un baile de disfraces. La tarde incluirá también talleres de bolos y escanciado de sidra.

Fiesta patronal en Las Paniciegas

Noticias relacionadas

Las Paniciegas (Tineo) celebra hoy su festividad local. A las 21:30 horas tendrá lugar el tradicional reparto del bollo y vino (vale previa donación de 10 €), seguido de una gran verbena amenizada por el Dúo Héctor y José. La cita contará con carpa y un sorteo sorpresa durante la noche.