Aller saca pecho en FIDMA
El municipio celebra mañana su día en la Feria de Muestras con un estand dedicado al eclipse solar, el astroturismo y sus principales recursos turísticos
A.A.
Aller vuelve a tener presencia propia en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) con una propuesta que combina promoción turística, tecnología y algunas de las señas de identidad del concejo. El Ayuntamiento dispone de un estand de 45,5 metros cuadrados en el Pabellón de las Naciones, concebido para acercar al visitante al patrimonio natural, cultural e industrial minero del municipio.
El eclipse solar que se pudo ver en el día de ayer marca la temática de esta edición. Coto Bello, situado a casi 1.200 metros de altitud y convertido en uno de los enclaves asturianos vinculados al astroturismo, ocupa un lugar protagonista. El estand permite además vivir una recreación virtual inmersiva del eclipse y recorrer paisajes y recursos de Aller mediante experiencias de realidad virtual.
La propuesta incluye también la posibilidad de esquiar virtualmente en la estación de Fuentes de Invierno, una fórmula con la que el concejo muestra el potencial de su estación invernal y acerca al público las sensaciones de los deportes de nieve. El espacio se completa con publicaciones turísticas y una pequeña zona destinada a empresas y agentes del sector.
La presencia allerana tendrá uno de sus momentos centrales mañana, 14 de agosto, Día del Ayuntamiento de Aller en FIDMA. La jornada comenzará a las 11.30 horas con la recepción de autoridades, acompañada por la Banda de Gaitas El Gumial, y continuará con una visita al estand municipal. A las 12.30 horas tendrá lugar el acto institucional.
Se tratará, sin lugar a dudas, de una jornada que reforzará la Feria como escaparate para proyectar la imagen de Aller y despertar el interés por conocer el concejo.
Aller reivindica el cuidado de sus mayores como una prioridad de municipio
La atención a las personas mayores y el fortalecimiento de los servicios que contribuyen a su bienestar forman parte de las prioridades sociales del Ayuntamiento de Aller. El municipio quiere reconocer especialmente la labor que desarrollan las residencias, el Centro de Día, las asociaciones de mayores y los profesionales de los Servicios Sociales, piezas fundamentales de una red que acompaña, atiende y protege a quienes más lo necesitan.
El compromiso pasa por defender unos servicios próximos, accesibles y capaces de dar respuesta a las diferentes situaciones que se presentan a lo largo de la vida. Desde la atención domiciliaria y la teleasistencia hasta los centros de día o los recursos residenciales, cada prestación contribuye a favorecer la autonomía personal y permite también ofrecer apoyo y tranquilidad a las familias.
Pero la política social va más allá de la prestación asistencial. El Ayuntamiento pone también el foco en la participación de las personas mayores en la vida del concejo, en la prevención de la soledad no deseada y en la importancia de mantener espacios de encuentro y convivencia. En esta tarea desempeñan un papel decisivo las asociaciones y centros sociales, que mantienen una intensa actividad y favorecen las relaciones personales y comunitarias.
Aller cuenta además con recursos como la Residencia de Sotiello, La Minería de Felechosa, la Residencia Geriátrica Marad o el Centro de Día de Moreda, junto al trabajo cotidiano de los Servicios Sociales municipales.
El reconocimiento a todos ellos quiere servir también para visibilizar una tarea que muchas veces se desarrolla lejos de los focos. Cuidar, acompañar y garantizar una vida digna a las personas mayores constituye una responsabilidad colectiva y, para el Ayuntamiento de Aller, una parte esencial de las políticas destinadas a construir un concejo más cohesionado, cercano y comprometido con las personas.
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