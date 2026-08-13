El Aquasella ya retumba en Arriondas y hay quien se cruza toda España para no perdérselo: “¿Doce horas de viaje? Sabemos que merece la pena”

Sin tiempo para lamentarse por el eclipse que gran parte del oriente asturiano se perdió por culpa de las nubes, en los alrededores de Arriondas ya se sustituyen las banderas multicolor de Les Piragües por los neones del Aquasella. Desde este jueves y hasta el próximo domingo, miles de festivaleros se irán sumando para disfrutar de la 29ª edición de una cita que constituye uno de los mayores exponentes del techno en el país. Con el cartel de “sold out” colgado desde hace meses, la música electrónica ya conquista el Sella.

Las filas indias de gente desplazándose desde Arriondas hasta el prau del Merediz, en Coviella, y viceversa, ya se notaron este jueves. Muchos buscan la mejor parcela del camping para poder levantar sus tiendas de campaña y poder aguantar cuatro días enteros de música y baile, aunque ello conlleve cruzarse toda España de madrugada. Lola Rodríguez, Lucía Bretones y Celia Fuentes llegaron al Aquasella desde El Ejido (Almería) y no se arrepienten: “Es nuestra segunda vez, sabemos que merece la pena”.

Por la izquierda, los gijoneses Nel Duarte, Sergio Díaz, Samuel Gallardo, Owen Tirador y Alejandro Díaz. / Nacho Blanco

Salieron a medianoche de Andalucía y doce horas después llegaron a Asturias, pero confiesan entre risas que son unas “princesas” y pudieron descansar durante el viaje: “Nosotras pudimos dormir, quien se pegó la matada fue un amigo que venía con nosotras”. Para su segundo año en Asturias, tienen claro que la prioridad va a ser poder descansar. “Llevamos tapones de los oídos, antifaces y colchonetas para ir al río, habrá que descansar en algún momento de los cuatro días”, explica Rodríguez.

No les dio tiempo a ver el eclipse del 12 de agosto, pero otro grupo andaluz, encabezado por el gaditano Luis Aparicio, tuvo más suerte: “De la que veníamos desde Cádiz hicimos noche en León, y en el último momento nos dimos cuenta que era donde mejor se iba a ver y pudimos encontrar unas gafas. El año que viene les toca a los asturianos venir al sur para ver el siguiente fenómeno”. Esta cuadrilla de Sanlúcar de Barrameda destaca sus “ganas” como motor para aguantar el festival electrónico, además de agradecer la oportunidad para juntarse: “Ya nos hacemos mayores y cada uno vive en un sitio diferente, es genial podernos pasar juntos estas vacaciones”.

Arriba, por la izquierda: Ana Moreira, Antonio Ordoñez, Luis Aparicio, Sergio González, Raúl Varela, Alejandro Barroso y Ana Fernández. Sentados, por la izquierda, Álvaro Reig, Ruby Hilton, Manuel Salas y Jasmine Assennato. / Nahco Blanco

Eclipse: visto y no visto

No solo fue en Asturias donde el eclipse total fue ocultado por las nubes. La mayoría del grupo gallego de Kilian Fernández se quedó con las ganas, pero este último tuvo suerte. “Yo lo vi perfecto en la zona de Valdeorras”, explica dirigiéndose a sus amigos. Fernández es la primera vez que asiste al Aquasella, por lo que el resto del grupo le aconseja bañarse en el río y “beber mucha agua”. Aun así, ante la amenaza de las nubes, todos al unísono prefieren que llueva al calor que hizo el año pasado: “Se chove, que chova”.

Por la izquierda, de pie, Kilian Fernández, Alicia Sambade y Brais Pérez: agachados, Andrea Maceiras, Xulián Dios y Elena Carreira. / Nacho Blanco

Con esa misma mentalidad debutan en el festival los gijoneses Samuel Gallardo, Nel Duarte, Sergio Díaz, Owen Tirador y Alejandro Díaz, que se reparten entre La Camocha y Roces. Al igual que en Arriondas, en Gijón tampoco se pudo ver bien el eclipse, pero ahora lo que les importa es pasarlo bien en el festival: “Tenemos muchas ganas... Para sobrevivir traemos un montón de embutido y pan bimbo... Luego ya veremos”.

Uno de los artistas que más ganan tenían de ver es uno de los clásicos del festival, encargado de dar el pistoletazo de salida del Aquasella: Cristian Varela. Otros artistas relevantes de la primera jornada de este jueves, como Regal o Luca Agnelli, se programaron para ya entrada la madrugada, para cuando el alma electrónica de los miles de festivaleros haya entrado bien en calor.