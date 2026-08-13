Asturias activa un plan de vigilancia de garrapatas para analizar los microorganismos que pueden transmitir a las personas

La Consejería de Salud ha puesto en marcha "Vigilancia entomológica Asturias", un proyecto pionero con el que pretende mejorar el conocimiento sobre las garrapatas y analizar los microorganismos que pueden transmitir a las personas.

La iniciativa nace con carácter preventivo y permitirá identificar las principales especies de estos arácnidos, así como detectar patógenos de interés sanitario. Las garrapatas pueden transmitir enfermedades como Lyme, la fiebre exantemática mediterránea, la anaplasmosis, la babesiosis y, en determinadas zonas, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

El programa se probará en seis centros de salud: Vegadeo, Cudillero, Tineo, Pola de Lena, Villaviciosa y Llanes. La colaboración ciudadana será una de las claves del proyecto. Cuando una persona acuda a consulta con una garrapata adherida a la piel, los profesionales sanitarios podrán recoger el ejemplar y registrar información básica sobre la picadura. A partir de ahí comenzará el análisis de la muestra. El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) será el encargado de determinar la especie de garrapata y, posteriormente, el ejemplar será remitido al HUCA, donde se estudiará si contiene microorganismos con relevancia para la salud pública.

La información obtenida permitirá disponer de un mapa más preciso de las especies presentes en Asturias y evaluar con mayor profundidad los posibles riesgos para la población.

En aquellos casos en los que la persona afectada presente síntomas compatibles con una enfermedad transmitida por garrapatas, se aplicarán de forma inmediata los protocolos diagnósticos y terapéuticos establecidos.

Aplicación

Salud también anima a la población a colaborar a través de la aplicación Garrapata Alert, una herramienta destinada a mejorar el conocimiento sobre la distribución de estos parásitos y facilitar la detección temprana de posibles riesgos sanitarios.

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La aplicación ofrece además información y recomendaciones de prevención.