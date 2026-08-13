Asturias vivió el julio más caluroso de los últimos 65 años: casi tres grados más de media

Julio fue un mes extremadamente cálido en Asturias, con 20,5 grados de temperatura media, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Fue, además, el julio más caluroso de los últimos 65 años, con 2,7 grados por encima del promedio registrado en el periodo 1961-2026.

Una situación debida, en parte, a la ola de calor que asoló toda la Península entre los días 1 y 11 de julio, y que dejó de máxima registrada en el Principado 39,4 grados en Camuño el día 6. Ese mismo día Mieres alcanzó los 38,6 grados y Soto de La Barca, 38,6 grados. Entre los días 12 y 15 del pasado mes las temperaturas descendieron un poco, aunque siempre por encima de la normal. Sin embargo, el día 16 llegaron las lluvias. También los rayos, con hasta 9.796 descargas eléctricas en una jornada.

Pero ni con las precipitaciones del día del Carmen ni tampoco con las que se registraron el día 24 (con hasta 46,2 mm caídos en 24 horas en Mieres), se consiguieron recuperar los valores normales para un mes de julio. Llovió un 18% menos de lo esperado, recogiendo de media 35,2 mm frente a los 43 mm de media en la serie de registros.

Además, el año hidrológico en curso (que comenzó en octubre de 2025) tiene hasta el momento carácter muy seco, con 870,6 mm acumulados en promedio regional, un 23% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (1130,1 mm). De momento, es el séptimo más seco del periodo 1961-2026.