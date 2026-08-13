Los autónomos asturianos lamentan una "insoportable carga burocrática"
El sector, formado por más de 70.000 profesionales, asegura que los trámites les cuestan 239 millones de euros y 226 horas de trabajo al año
La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA Asturias) ha cargado este jueves contra la "insoportable carga burocrática" que soportan los 70.559 autónomos asturianos y que, según afirman, le cuestan "más de 239 millones de euros al año" y casi 16 millones de horas.
En una nota de prensa recogida por "Europa Press", la asociación ha explicado que un trabajador por cuenta propia destina una media de 226 horas al año "exclusivamente" a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.
Este "tiempo gastado" se ha incrementado en los últimos meses por la "incertidumbre" en las novedades normativas, con el nuevo reglamento de inteligencia artificial de la UE, cambios en "Verifactu" (el sistema de emisión de facturas, cuya entrada en vigor se ha pospuesto al menos un año) o el registro horario.
La presidenta de ATA Asturias, Patricia Oreña, ha explicado que si en diciembre eran 200 las horas al año, la nueva burocracia lo ha empeorado. "No nos dejan ni conciliar ni estar tranquilos", ha asegurado.
"Teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 226 horas anuales representan un coste de 3.390 euros anuales por autónomo", ha explicado.
"Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega a hacerse realidad porque el cumplimiento normativo cada vez es mayor", señala Oreña, que denuncia que cada día dedican "más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza".
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