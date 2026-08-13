El doble grado de la Universidad de Oviedo que sigue liderando las notas de corte y una carrera que se cuela entre las más demandadas

La cuarta lista de admitidos en la Universidad de Oviedo ya es pública y mantiene en los puestos más altos las carreras que llevan encabezándo el ránking desde la primera adjudicación. La más exigente vuelve a ser el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas que repite la nota de la lista anterior: un 13,00. Lo siguen el grado en Medicina, también con la misma puntuación (12,900), y Odontología, que baja un poco (12,740),

Siguen entre las puntuaciones más altas las carreras de Biotecnología (12,582), Enfermería en Oviedo (12,270) y Enfermería en Gijón (12,086). La novedad en esta nueva lista es el grado en Fisioterapia entre las notas más exigentes. Se cuela con un 11,908.

Este periodo de matriculación está abierto del 13 de agosto al 24 de agosto.

Estas notas, en todo caso, son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes de la lista de espera. Por eso, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerdan que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones.

Además, aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza que tenían asignada, deberán renovar la solicitud para volver a meterse en la lista de espera.