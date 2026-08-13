Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años que cayó a un embalse de Quirós después del eclipse
Los GEAS de la Guardia Civil recuperaron el cuerpo de la víctima en la zona de canoas y pantalanes de Valdemurio
Su acompañante, que dio el aviso, necesitó ser asistido en el lugar tras conocer lo ocurrido
Los peores presagios se cumplieron. A eso de la una y media de la madrugada de este jueves los rescatadores recuperaron el cadáver de una mujer que había caído al embalse de Valdemurio, en Quirós, después del eclipse.
El dispositivo se activo nada más que dieron el aviso, poco antes de las diez y media. Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil fueron los que localizaron el cadáver, rescatado de las aguas por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
Tras la alarma, hasta el lugar se desplazaron Bomberos del SEPA del parque de Proaza, Grupo de Rescate, Unidad Canina, Unidad de Drones y Jefe de Zona Centro Este al frente del dispostivo. Desde el 112 Asturias también se movilizó un equipo de la ERIE (Equipo de Respuesta Inmedianta en Emergencias) psicosocial de Cruz Roja.
Zona
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.16 horas del miércoles. En la llamada, realizada por una persona que se encontraba con la mujer, indicaba que una mujer se había caído al embalse, en la zona del pantalán de canoas y no la localizaba. La Sala 112 del SEPA movilizó a los equipos de Bomberos de Asturias anteriormente citado y solicitó el apoyo de los GEAS de la Guardia Civil. El Instituto Armado envió al lugar dos patrullas de seguridad ciudadana y personal de su grupo de montaña, del GREIM.
A las 01.33 horas los GEAS realizaron la primera inmersión en el lugar donde previamente, uno de los perros de la Unidad Canina del SEPA, había marcado la localización.
A la 01.51 horas el jefe de zona de bomberos informó que los GEAS han recuperado el cuerpo sin vida de la fallecida por lo que el personal del SEPA comienza a retirar a sus respectivas bases. La ERIE psicosocial de Cruz Roja atendió en el lugar a la persona que acompañaba a la mujer fallecida que también fue asistida por el médico del Grupo de Rescate.
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