En gran parte de Asturias no se observó (por las nubes) el eclipse, aunque hubo gente con problemas: hasta 18 personas tuvieron algún daño en la vista

El eclipse total de sol transcurrió en Asturias sin incidencias sanitarias reseñables. La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, aseguró este jueves que los servicios sanitarios vivieron una tarde “tranquila”, con menos urgencias de las habituales y apenas 18 pacientes cuyos problemas oculares podrían estar relacionados con la observación del fenómeno.

Saavedra hizo balance de la jornada durante una visita a Cangas del Narcea, una de las zonas de Asturias en las que el eclipse pudo contemplarse con claridad. “Ha habido una muy buena respuesta. La gente lo vivió de una manera muy civilizada, muy tranquila, eligió el lugar donde estar y fue algo muy familiar”, señaló.

Ese comportamiento, según destacó, tuvo también su reflejo en los centros sanitarios. “No aumentaron las urgencias; al contrario, tuvimos menos de las que tenemos habitualmente”, explicó la consejera.

A partir de las ocho de la tarde acudieron a los centros de atención primaria asturianos alrededor de 64 pacientes por algún tipo de sintomatología ocular, una cifra que, según Salud, puede considerarse habitual en cualquier otra jornada. Al revisar los diagnósticos, añadió Saavedra, se identificaron unos 18 casos que podrían guardar relación con el eclipse.

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Goteo

“Es una absoluta normalidad con respecto a otros días”, insistió.

La Consejería no descarta, no obstante, que durante los próximos días aparezcan nuevas consultas de personas que noten alguna molestia ocular tras haber observado el fenómeno. Saavedra señaló que podría producirse “un goteo” de pacientes, aunque considera que, en principio, no será superior a lo habitual.

En Cangas del Narcea, donde las condiciones meteorológicas permitieron contemplar el eclipse sin la nubosidad que dificultó su observación en otros puntos de Asturias, únicamente se registró una consulta en las urgencias hospitalarias por irritación ocular. La paciente, precisó la consejera, “no tenía ningún problema” de importancia.