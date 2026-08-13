El impacto del eclipse en las Emergencias en Asturias: una jornada tan "tranquila como cualquiera de agosto"

El consejero de Movilidad y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, hizo este jueves un balance positivo del dispositivo desplegado con motivo del eclipse total de sol y destacó que la jornada transcurrió con “mucha tranquilidad” y sin incidencias reseñables.

Calvo explicó, durante una visita a la Feria de Muestras de Gijón, que el dispositivo se había activado de forma preventiva ante la posibilidad de que se produjeran situaciones de riesgo derivadas, principalmente, de la movilidad extraordinaria y de las concentraciones de personas en determinados puntos, especialmente en espacios naturales.

Atasco en la subida al Naranco, la tarde del eclipse. / R. AGUDÍN

“Ha sido una jornada muy, muy tranquila, con unas incidencias muy similares a las que puede haber cualquier día de agosto”, señaló.

El consejero reconoció, no obstante, que la evolución de la meteorología provocó desplazamientos de última hora hacia aquellas zonas donde había mejores condiciones para observar el fenómeno, una circunstancia que generó cierta preocupación entre los responsables del operativo.

Sin demasiados problemas

Pese a ello, esa movilidad adicional pudo gestionarse “sin demasiados problemas”. Calvo destacó que fue posible actuar con antelación y cortar algunos accesos, entre ellos en el Cabo Peñas y en el Angliru, no porque se hubieran producido situaciones complicadas, sino precisamente “para anticiparnos a las que pudiese haber”.

El responsable autonómico de Emergencias insistió en que, desde el punto de vista de la gestión, el eclipse dejó una jornada “muy tranquila” y quiso agradecer especialmente el comportamiento de los ciudadanos. “La sociedad ha actuado con responsabilidad y creo que es algo que hay que destacar”, afirmó.

Calvo extendió también ese reconocimiento a todas las instituciones y entidades que participaron en el dispositivo, con una mención especial a los ayuntamientos. Según señaló, miles de personas trabajaron durante la jornada para garantizar la seguridad y conseguir que, finalmente, “no pasase nada”.