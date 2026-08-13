Los profesionales de las TIC asturianas necesitan mejor comunicación escrita y oral, afirma una tesis
La investigadora Lucía Menéndez sitúa la brecha formativa del sector en competencias transversales
Los cerca de 11.000 profesionale s del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de Asturias tienen una base "sólida" en competencias técnicas y cognitivas, especialmente en resolución de problemas, autonomía y gestión de la información. Sin embargo, su desarrollo es "más desigual" en capacidades como la comunicación oral y escrita, el trabajo colaborativo, la interacción con otros perfiles y la participación en equipos multidisciplinares.
Esta es una de las conclusiones de la tesis doctoral "Competencias transversales y empleabilidad en los grados de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo", presentada recientemente por Lucía Menéndez Menéndez, coordinadora del Nodo de Talento del Cluster TIC Asturias. La investigación parte de las opiniones de 132 docentes de los grados de Ingeniería Informática y 66 profesionales del sector TIC asturiano.
La tesis de Menéndez confirma que la preparación técnica continúa siendo imprescindible, pero muestra que la empleabilidad depende también de la capacidad para resolver problemas, trabajar con autonomía, comunicarse con claridad, colaborar con otros perfiles, planificar, adaptarse y seguir aprendiendo. "La principal brecha no está en la formación técnica, sino en la capacidad de integrar conocimientos y competencias transversales para responder eficazmente a situaciones profesionales reales", afirma Menéndez.
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