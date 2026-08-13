San Roque vuelve a llenar de fiesta las calles de Tineo

Las Fiestas de San Roque regresan un año más para convertir a Tineo en el gran punto de encuentro del occidente asturiano. Declaradas de Interés Turístico Regional, las celebraciones se desarrollarán del 13 al 18 de agosto con un programa que combina tradición, música, gastronomía, deporte y actividades para todas las edades. Durante seis intensos días, la villa volverá a llenarse de vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de unas fiestas que mantienen vivas algunas de sus citas más emblemáticas.

Jueves 13

El arranque oficial tendrá lugar el jueves 13 de agosto. La jornada comenzará con una verbena a cargo del Grupo Ideas, a partir de las 22:30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento. A las 00:00 horas llegará uno de los momentos más esperados por los tinetenses: el pregón y el tradicional chupinazo, que marcarán el inicio oficial de las fiestas. Durante el acto también se entregará el premio del Concurso de Carteles y tendrá lugar la coronación de la reina, el rey, las damas y los caballeros de San Roque 2026, antes de continuar la celebración con la verbena.

Viernes 14

La música volverá a ser protagonista el viernes 14 de agosto. La programación arrancará a las 18.30 horas con la actuación de DJ Chamera dentro del Tardeo de Peñas. Ya por la noche, desde las 23.00 horas, el Campo de San Roque acogerá una gran verbena con las orquestas Top Líder y Panamá, una de las grandes citas musicales de estas fiestas.

Sábado 15

El sábado 15 de agosto será una de las jornadas más completas del programa. Desde las 10:00 horas habrá competiciones deportivas, finales de bolos, un partido de fútbol entre Tineo Veteranos y Barreiros y actuaciones itinerantes por las calles de la villa. Sin embargo, uno de los actos con mayor tradición llegará entre las 13.00 y las 15.00 horas con el reparto del bollo, una cita gastronómica que cada año reúne a cientos de personas. De forma paralela, los más pequeños podrán disfrutar de la Pequeromería, que se celebrará entre las 17.00 y las 20.00 horas con juegos, animación y merienda.

La tarde continuará con los tradicionales juegos de peñas y varias actuaciones musicales antes de la gran verbena de las 23.00 horas, protagonizada por las orquestas La Última Legión y Solara, que pondrán ritmo a una de las noches más animadas de las fiestas.

Domingo 16

El domingo 16 de agosto, festividad de San Roque, combinará tradición religiosa y ambiente festivo. La jornada comenzará a las 12.30 horas con la misa solemne, acompañada por la Bandina Los Eólicos y el coro parroquial, seguida de actuaciones itinerantes por las calles de Tineo. Durante la tarde habrá música en directo con Body & Soul, zona infantil con juegos y animación entre las 17.00 y las 20.00 horas y la tradicional carrera de cintas a caballo, uno de los actos más representativos de las fiestas.

La programación continuará con la actuación de Perdizes Band y, ya por la noche, DJ Chamera animará el escenario principal antes de la verbena de las 23.00 horas, en la que actuarán las orquestas Capitol y Saudade. La jornada finalizará con la tradicional rifa de la xata y la entrega de premios de la carrera de cintas y de los juegos de peñas.

Lunes 17

El lunes 17 de agosto estará dedicado al Día del Niño. Entre las 16.00 y las 19.00 horas, la Plaza del Ayuntamiento se convertirá en un gran espacio de ocio con juegos, animación e hinchables gratuitos para los más pequeños. Por la noche, a las 23:00 horas, el dúo Héctor y José pondrá la música a la verbena.

Martes 18

Las fiestas concluirán el martes 18 de agosto con una jornada que mantendrá el ambiente hasta el último momento. La sesión vermú, a las 13.00 horas, dará paso por la tarde al tradicional desfile de carrozas, previsto para las 18.30 horas, uno de los actos más vistosos y esperados del programa.

El broche de oro llegará a partir de las 22.00 horas con la última gran verbena, protagonizada por la Orquesta Charleston Big Band y el dúo Héctor y José. Finalmente, a las 00.00 horas, los fuegos artificiales iluminarán el cielo de Tineo para despedir una nueva edición de unas fiestas que cada verano reúnen a miles de personas y que continúan siendo uno de los grandes referentes festivos del occidente asturiano. Como marca la tradición, la celebración concluirá de madrugada con las populares sopas de ajo que servirán los establecimientos que se sumen a esta costumbre.