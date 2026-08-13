Vanessa Gutiérrez elogia la generosidad de Pérez Simón y su disposición a compartir su extraordinaria colección de arte con los asturianos

La consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, dedicó este jueves palabras de reconocimiento al magnate y coleccionista de arte artumexicano José Antonio Pérez Simón, por su "generosidad" y por su manifiesta voluntad de acercar a Asturias las obras que ha reunido a lo largo de su vida. Gutiérrez realizó estas declaraciones durante su visita a la exposición "La memoria de lo cotidiano. Obras de la Colección Pérez Simón", que, desde el pasado 19 de marzo y hasta el 7 de septiembre, se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. La Consejera estuvo acompañada en esta visita por el propio empresario, por la alcaldesa y la concejala de Cultura de Avilés, Mariví Monteserín y Yolanda Alonso, y por la comisaria de la muestra, Alicia Vallina.

Vanessa Gutiérrez se refirió, durante el encuentro con Pérez Simón, a la estrecha relación entre la Administración del Principado y el empresario, consolidada a lo largo del tiempo, lo que permite que cada año se muestren en Asturias nuevas obras de una colección de gran amplitud y diversidad, una de las mayores y de las más interesantes del mundo. La Consejera de Cultura aludió también a la presencia de varias obras de la colección Pérez Simón en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Subrayó, además, que Pérez Simón cuenta con una amplia colección de creadores vinculados a la region. Una selección de estas obras se muestra cada verano en Avilés, una iniciativa que, en palabras de Vanessa Gutiérrez, contribuye al "autoconocimiento" de Asturias y de su patrimonio artístico.

La responsable de Cultura elogió la vocación de Pérez Simón de hacer accesible su colección. "Siempre traslada públicamente y privadamente la voluntad de que la gente disfrute de la obra que él fue coleccionando a lo largo de la vida", comentó. Esa disposición a colaborar con instituciones y a mostrar públicamente las piezas, añadió la titular autonómica de Cultura, no es habitual. "No todos los coleccionistas tienen esa apertura a colaborar con otras instituciones, o a mostrarla públicamente, y eso es algo que es digno de reconocer", manifestó.

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La Consejera vinculó precisamente esta trayectoria de colaboración y difusión cultural con el reconocimiento que Pérez Simón recibirá próximamente como Hijo Predilecto de Asturias, una distinción que, según recordó, responde, «entre otros motivos», a su labor en favor del acercamiento del patrimonio artístico a la sociedad.