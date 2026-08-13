Vanessa Gutiérrez elogia la generosidad de Pérez Simón y su disposición a compartir su extraordinaria colección de arte con los asturianos
El empresario y mecenas asturmexicano acompaña a la Consejera de Cultura durante su visita a la exposición "La memoria de lo cotidiano" en Avilés, con una selección de sus fondos particulares
La consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, dedicó este jueves palabras de reconocimiento al magnate y coleccionista de arte artumexicano José Antonio Pérez Simón, por su "generosidad" y por su manifiesta voluntad de acercar a Asturias las obras que ha reunido a lo largo de su vida. Gutiérrez realizó estas declaraciones durante su visita a la exposición "La memoria de lo cotidiano. Obras de la Colección Pérez Simón", que, desde el pasado 19 de marzo y hasta el 7 de septiembre, se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. La Consejera estuvo acompañada en esta visita por el propio empresario, por la alcaldesa y la concejala de Cultura de Avilés, Mariví Monteserín y Yolanda Alonso, y por la comisaria de la muestra, Alicia Vallina.
Vanessa Gutiérrez se refirió, durante el encuentro con Pérez Simón, a la estrecha relación entre la Administración del Principado y el empresario, consolidada a lo largo del tiempo, lo que permite que cada año se muestren en Asturias nuevas obras de una colección de gran amplitud y diversidad, una de las mayores y de las más interesantes del mundo. La Consejera de Cultura aludió también a la presencia de varias obras de la colección Pérez Simón en el Museo de Bellas Artes de Asturias.
Subrayó, además, que Pérez Simón cuenta con una amplia colección de creadores vinculados a la region. Una selección de estas obras se muestra cada verano en Avilés, una iniciativa que, en palabras de Vanessa Gutiérrez, contribuye al "autoconocimiento" de Asturias y de su patrimonio artístico.
La responsable de Cultura elogió la vocación de Pérez Simón de hacer accesible su colección. "Siempre traslada públicamente y privadamente la voluntad de que la gente disfrute de la obra que él fue coleccionando a lo largo de la vida", comentó. Esa disposición a colaborar con instituciones y a mostrar públicamente las piezas, añadió la titular autonómica de Cultura, no es habitual. "No todos los coleccionistas tienen esa apertura a colaborar con otras instituciones, o a mostrarla públicamente, y eso es algo que es digno de reconocer", manifestó.
La Consejera vinculó precisamente esta trayectoria de colaboración y difusión cultural con el reconocimiento que Pérez Simón recibirá próximamente como Hijo Predilecto de Asturias, una distinción que, según recordó, responde, «entre otros motivos», a su labor en favor del acercamiento del patrimonio artístico a la sociedad.
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