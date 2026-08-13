La vista en el cielo y el cuerpo en el mar: así siguió el eclipse frente a Cudillero un grupo de turistas de Estados Unidos

Un año llevaban esperando el momento. Un grupo de amigos procedentes de distintos puntos de Estados Unidos (Carolina del Norte, Georgia y Wisconsin) decidió cruzar el Atlántico con una excusa muy concreta: vivir en Asturias el eclipse. Este miércoles, desde un pequeño barco frente a la costa de Cudillero, encontraron el escenario que habían imaginado para contemplar el fenómeno astronómico. Las nubes impidieron disfrutar plenamente del Sol, pero no consiguieron borrar la experiencia. Cuando llegó el momento, el cielo se oscureció y el grupo pudo sentir la llegada del eclipse sobre el Cantábrico.

«Cuando sucedió el eclipse, se volvió realmente, realmente oscuro», contó Sandy Tucker, una de las integrantes del grupo. «Fue bastante increíble, un fenómeno extraordinario; no es algo normal». Para ellos, la presencia de nubes no eclipsó una experiencia que describen como «fantástica», especialmente por ese momento en la oscuridad repentina al que Tucker hacía referencia: «Ha merecido totalmente la pena», resumió.

La elección de verlo desde el Cantábrico no fue casual. La idea del viaje ya había comenzado a tomar forma hace aproximadamente un año, pero fue hace unos meses cuando una de las amigas del grupo planteó la posibilidad de alejarse de la costa para buscar un lugar despejado de obstáculos. «Estábamos intentando decidir dónde deberíamos estar físicamente cuando ocurriera el eclipse», explicó. La idea era sencilla: desde el agua, ni las montañas ni los árboles se interpondrían entre ellos y el cielo. Así llegaron hasta Cudillero, donde realizaron la actividad con Chus López, de Cudillero Aventura, recorriendo la costa y visitando la cueva de la Iglesiona antes de detener la embarcación para esperar el eclipse.

«El viaje en barco fue maravilloso», aseguró Tucker, que destacó especialmente el paisaje de la costa asturiana. «Nos mostraron la playa y las rocas. Fue definitivamente valioso». El grupo, que no llegó a Asturias atraído específicamente por la astronomía, sino que en busca «del aire libre y disfrutar de la naturaleza», encontró en el eclipse una buena razón para conocer el norte de España. «Todo es hermoso aquí. Muy, muy hermoso», afirmó Sandy Tucker. También han tenido tiempo para descubrir parte de la gastronomía y las costumbres locales: «Aquí se come mucha carne, y nos ha gustado mucho la sidra».

No era, en cualquier caso, su primer eclipse. La mujer ya vivió otro y algunos de sus acompañantes acumulan incluso tres experiencias anteriores. Esta vez, sin embargo, hubo un elemento diferente: el lugar. «La línea del mar es tan hermosa...».

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Este jueves abandonarán Cudillero, después de una estancia breve pero marcada por un acontecimiento por el que viajaron miles de kilómetros. Querían ver un eclipse desde el norte de España y acabaron viviéndolo desde el Cantábrico. Las nubes ocultaron parcialmente el espectáculo celeste, pero se marchan satisfechos al haber podido disfrutar del momento en que el día se convirtió, durante unos instantes, en noche. «Ha sido realmente mágico».