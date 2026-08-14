Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 14 de agosto de 2026

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Fiestas en Las Caldas

Las Caldas da el comienzo a sus fiestas populares en honor a Nuestra Señora de la Asunción. En su primer día a las 20.30 horas, Pepe el de Casielles será el encargado de dar el pregón de inicio. Le seguirá a las 21.00 horas la parrillada y a las 22.00 horas dará comienzo la verbena, amenizada por los dúos «Vane y Berto» y «Capricho».

Exposición «Cantos de amor por la Tierrina» en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fuegos y música en la Semana Grande

La Semana Grande gijonesa tiene hoy su noche especial de Fuegos en San Lorenzo, a medianoche. Antes, en Poniente (23.00 horas), el Grupo Assia, de los mejores grupos-orquesta de toda España, caldeará el ambiente. Tendrá dos pases, a las 23.00 horas y tras los fuegos, a partir de las 00.30 horas. También habrá música en Begoña a las 00.30 horas, con «Eleven». A la misma hora, en la plaza Tres de Abril de La Calzada será la Orquesta Dominó la que ponga la música.

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

Orquesta Céltica en el Botánico

La Orquesta Céltica Asturiana ofrece hoy en el Jardín Botánico, a las 19.00 horas, su programa de «Músicas del Arco Atlántico». La actividad está incluida en el precio de la entrada al Jardín. La Orquesta Céltica Asturiana es un conjunto de cámara especializado en música celta tradicional y moderna, con fuerte presencia de la música asturiana y del arco atlántico. Hoy ofrecerán un recorrido sonoro por los países de la zona geográfico-cultural del arco atlántico, con piezas de Asturias, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Bretaña francesa, Galicia, País Vasco…, interpretadas al estilo asturiano. La mayoría son piezas rítmicas, de baile.

Teatro en Veranes

Al ciclo Teatro en Veranes, una cita para mayores y niños que tiene como escenario los restos arqueológicos de la Villa Romana de Veranes llega hoy, a las 19.30 horas, la compañía «Panta Rhei», con la obra «La osa estelar». Será a las 19.30 horas.

Feria de toros de Begoña, en El Bibio

Hoy, corrida de rejones en la plaza gijonesa de El Bibio, con Diego Ventura, Duarte Fernandes y Javier Funtanet, y ganadería de Los Espartales. A las 18.30 horas.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Gastro abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 horas los viernes y sábados.

Autobús lanzadera y visita guiada a la villa de Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas.

Visita guiada al museo Nicanor Piñole

A las 18.00 horas en el Museo Nicanor Piñole se ofrece una visita guiada gratuita a la exposición permanente en la que se presenta una amplia selección de óleos, bocetos, apuntes y dibujos de Nicanor Piñole, siguiendo criterios cronológicos y temáticos. Junto a las obras más relevantes de su carrera artística, se exponen objetos personales y una amplia selección dibujos que ofrecen una visión intimista del artista y de su entorno familiar.

Conciertos en Begoña

Dentro del programa de Arte en la Calle, hoy en Begoña, a las 13.00 horas, actúa Paco Delgado, que se define como «cantautor kitsch». Por la tarde, a las 18.00 horas, la música pop rock en español la ponen los asturianos «Los buscavidas».

Dj’s en el PatiOh! de la Laboral

Hoy habrá noche y madrugada de música en el PatiOh! de la Laboral, en recuerdo de Asturi King, el mítico pub que de alguna manera vuelve a abrir la noche de los fuegos para rememorar la mejor música española e internacional de los 90 y 2000. Con presencia de Rebeka Brown una figura del house español y diva de la electrónica internacional con más de 25 años de carrera, y Alan Alvarez, dj que ofrecerá con una sesion especial de exitos de los 90s y 00s internacionales y en español, más otros dj’s que pasaron por Astur king. Será de 22.00 a 6.00 horas.

El Festival Internacional de Piano en Candás

Hoy el Festival Internacional de Piano traslada a Candás su recital. El que ofrece Saeyoon Chon en la Antigua Fábrica de Conservas Ortiz, a las 19.30 horas.

Exposición en la Antigua Rula

«Entre especies. Formas de estar juntas» es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel – LABoral, que desde hoy se muestra en una exposición en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

Exposición en la Antigua Rula

«Entre especies. Formas de estar juntas» es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel – LABoral, que desde hoy se muestra en una exposición en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

Avilés y Comarca

Mercado en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

La Mar de Ruido

El Parque del Muelle acoge el XXII Festival La Mar de Ruido, con conciertos gratuitos desde las 20.00 horas. En el Menéndez Stage actúa «The Hazers» y, a partir de las 21.00 horas, en el quiosco, «Tierra Santa», «Zernías» y «Ritual».

Cerveza en Las Meanas

La pista de La Exposición acoge el XXX Festival de la Cerveza de Avilés, con 28 puestos, gran carpa central y zona infantil. Abre de 18.00 a 0.30 horas y reúne referencias artesanas asturianas, nacionales e internacionales.

Juegos en Ferrera

El parque de Ferrera acoge, junto al quiosco de la música, una nueva jornada de «Ferrera Jugón», con juegos de mesa, dinámicas cooperativas, retos de escape y actividades de movimiento. La participación es libre, de 11.00 a 14.00 horas.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros..

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas Vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Barco por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas de dos horas a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El recorrido incluye el Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona.

Las Cuencas

Procesión nocturna en las fiestas del Otero de Pola de Laviana

Prosiguen las fiestas de Nuestra Señora del Otero, en Pola de Laviana. Lo hacen desde las 10.00 horas con la ruta BTT por los Senderos del Carbón. A las 20.00 horas, en Entralgo, música con «Susurra Jimena», y desde las 21.00 horas, uno de los actos más esperados, la procesión del Otero, que parte desde el santuario, en la zona alta de la localidad, recorre ya de noche las calles del centro y llega a la iglesia parroquial. Desde medianoche, verbena con el grupo «Radar» y Astur DJ.

Fiestas de Tuilla, Langreo

Comienzan las fiestas de Tuilla, en Langreo. A mediodía, el «chupinazu» y el pasacalles, y a continuación, sobre las 13.00 horas, sesión vermú con la música de «Sandino y Pisitu». A las 17.00 horas hay concurso de tortillas, y desde las 18.00, trofeo de bolos en La Mudrera. A las 20.00 horas será el pregón, acargo de la orquesta «Karine», que será, desde las 22.30, la encargada de poner música a la verbena junto a DJ Tino.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hsta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Centro

Fiestas de Viella (Siero)

Viella arranca hoy sus festejos con Paxarrazu y sesión vermú (13:00 h), la Gira del agua con temática del Mundial 2026 (16:00 h), el reparto de la XVI Gran Corderada (21:30 h) y la 1.ª Gran Verbena a medianoche con ELEBE 2.0 y Discoastur con Nacho Otero. Las celebraciones se extenderán hasta el domingo 16 con misa solemne, juegos infantiles, pruebas ciclistas, concentración de vehículos clásicos, reparto del bollo, concurso de tortillas, verbenas y fuegos artificiales.

Fiestas de Santa María en Lugo de Llanera

Lugo de Llanera arranca hoy viernes sus festejos con La Pingadura a las 17:00 h , seguida de la quema de palenques en los barrios (20:00 h), el pregón con chupinazo de inicio (21:00 h) y la primera Gran Verbena a las 23:00 h con Fania Blanco Show y RVS DJ. El programa continuará brevemente hasta el martes 18 de agosto con Grand Prix, desfile de carrozas, reparto del bollu y verbenas diarias.

Fiestas del Requexu en El Puntal (Villaviciosa)

El Puntal (San Martín del Mar, Villaviciosa) celebra del 14 al 16 de agosto las Fiestas del Requexu. La programación arranca hoy a las 21:00 horas con una parrillada y la música de Cristhian Deejay y Orelvis. El sábado 15 continuará la fiesta con el Grupo Look Out y RVS DJ, mientras que el domingo 16 cerrará con una paella de marisco a las 14:30 horas.

Fiesta de Nuestra Señora en Folgueras (Pravia)

Folgueras inicia hoy sus celebraciones patronales con el reparto del bollo preñao (21:00 h, 4 €) y una verbena amenizada por el Dúo Brass (23:00 h). El sábado 15 continuará el programa con misa solemne con gaita (12:00 h), parrillada (14:30 h), fiesta de la espuma, juegos tradicionales, merienda infantil y entrega de premios.

Fiestas de Alba en Salcedo (Quirós)

Salcedo arranca hoy sus Fiestas de Alba a las 23:30 h con una verbena amenizada por Berto y su acordeón y Jairo Ortal D.J., con música hasta el amanecer. El sábado 15 el programa continuará brevemente con misa solemne (12:30 h), reparto de cordero a la estaca (14:30 h), carrera de cintas a caballo (17:30 h) y segunda verbena a partir de las 18:30 h.

Proyección de la película «Mi gran noche» en San Juan de Villapañada (Grado)

El ciclo «Grado de cine» organiza este viernes 14 de agosto, a las 22.00 horas, la proyección de la película «Mi gran noche» en la localidad de San Juan de Villapañada (Grado). El evento forma parte de la programación de cine itinerante impulsada por el Ayuntamiento de Grado a través de la Concejalía de Turismo. En caso de lluvia, la sesión de la película no se cancelará y se trasladará al centro social de la localidad.

Oriente

Comienzan las fiestas de Nuestra Señora en Poo

Poo (Llanes) arranca hoy sus festejos a las 18:00 horas con juegos infantiles, hinchables gratuitos y fiesta de la espuma. La inauguración oficial será a las 20.00 con venta del bollu preñáu y sidra amenizada por «Los Collaínos», seguida a las 22.00 horas por la verbena con «Orquesta Pasito Show» y Disco Cardeo. El sábado 15 el programa continuará con procesión, bailes regionales, danza prima, verbenas y chocolatada final.

Fiestas de “Nuestra Señora” en Biedes (Piloña)

Biedes (Piloña) arranca hoy sus festejos a las 20:00 h con el concurso de tortillas, seguido a las 22:00 h por la parrillada amenizada por Mariachi Hispanoamérica y, posteriormente, verbena con DJ EG eventos. Mañana sábado la jornada continuará con alborada (10:00 h), misa y puya’l ramu (11:30 h), sesión vermú con FL covers (13:00 h), juegos infantiles (18:00 h) y gran verbena a las 23:00 h con Fusion Victims y DJ Piescu.

Fiestas de San Roque en Llanes

Llanes arranca hoy sus festejos en el aparcamiento de El Sablón a las 23:00 horas con el concierto Resollu a cargo de la Banda Gaites Llacín (con más de 48 músicos en escena), seguido de la actuación de DJ Miguel Pika. Las celebraciones continuarán hasta el domingo 16 (Día Grande) con el traslado procesional, la Danza Peregrina, festival folclórico, fuegos artificiales y verbenas.

Fiestas de La Velilla en La Isla (Colunga)

La Isla celebra hoy viernes sus festejos con vermú a las 13:00 h amenizado por Pablo Valdés y teatro familiar a las 19:00 h con Elektrafiction Teatro. A medianoche se tirarán fuegos artificiales en la nueva ubicación de “Pozu Les Julies”, seguidos a las 00:30 h de la Gran Verbena a cargo de la Orquesta Grupo Sensación y DJ Grand. Las fiestas continuarán el fin de semana con misas, subasta del ramo, concursos de disfraces, corderada y música en directo.

Fiestas de Nuestra Señora en Viegu (Ponga)

Viegu celebra hoy sus festejos patronales con el V Concurso de Tortillas (18:00 h), la Gran Espicha de Socios (21:30 h) y una verbena a partir de las 23:30 h amenizada por el Dúo Vibe y el Dúo Sin Pausa. Las fiestas continuarán el sábado 15 y domingo 16 con misa solemne, subasta del ramu, juegos infantiles, paella popular y más actuaciones musicales.

Fiesta de Nuestra Señora en Corao (Cangas de Onís)

Corao celebra hoy la procesión nocturna desde la iglesia de Santa Eulalia de Abamia hasta la iglesia parroquial (20:30 h), acompañada de gaita y tambor. A las 23:00 h arrancará la verbena con La Cirigüeña y DJ Laria. El sábado 15 el programa continuará brevemente con pasacalles, misa solemne (12:00 h), tiro de cuerda (19:00 h) y verbena con Grupo Ideas y DJ Suárez.

Feria de Antigüedades en Colunga

Colunga acoge del 14 al 16 de agosto la VI Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Juguetes en la Plaza de Abastos (c/ la Pí, 23). Hoy abre de 17:00 a 21:00 horas e incluye la representación teatral «Cuentos y sidra baxo’l pomar». El sábado funcionará de 11:00 a 21:00 h y el domingo de 11:00 a 20:00 h. Entrada gratuita.

Occidente

Fiestas de Nuestra Señora de la Barca en Navia

Navia arranca sus festejos con pasacalles (11:30 h), chupinazo a mediodía en el Ayuntamiento y desfilar de gigantes y cabezudos. La tarde ofrecerá tardeo en el Parque Ramón de Campoamor (17:00 h) y actuación del Coro Villa de Navia en la iglesia (20:45 h). La noche dará paso a la primera verbena en la dársela del muelle (23:00 h) con Grupo La Nave y Tori x Géminis. El sábado seguirán las fiestas con el día grande.

Fiestas de Nuestra Señora en Cornellana (Salas)

Cornellana inicia hoy sus festejos patronales con el pregón a cargo de María Luisa Peragón Fernández (21:00 h), disparo del voladorón y la Espicha de Nuestra Señora, seguida de una gran verbena amenizada por DJ Sito y Grupo D'Cano. Las celebraciones se extenderán hasta el domingo 16 de agosto con misa solemne, reparto del bollo y verbenas nocturnas.

Fiestas Patronales de Nuestra Señora de La Braña

La Braña (El Franco) inicia hoy sus festejos patronales con reparto del bollo, fiesta y verbena a cargo del Trío Merengue. Las celebraciones continuarán el sábado 15 con misas para romeros, pasacalles de gaita, misa solemne con procesión, sesión vermú, churrasco a la estaca y actuaciones musicales hasta la tarde-noche.

Fiestas de San Roque en Courias (Cangas del Narcea)

Courias arranca hoy sus festejos patronales. A las 20:00 h se celebra la última novena y la procesión de Bajada de la Virgen de Regla al Monasterio, seguida de la Batukada La Romería. La primera gran verbena empezará a las 23:00 h con Héctor y Jose y Clave de Ro, incluyendo la elección de Rey y Reina de las Fiestas. La jornada culminará a las 06:00 h con la alborada floreada. Las fiestas continuarán hasta el 16 de agosto.

Fiestas de San Roque en Tineo

Tineo celebra hoy sus festejos arrancando a las 18:30 h con la actuación de DJ Chamera en el escenario principal del Campo de San Roque (Tardeo de Peñas). La música continuará a las 23:00 h con la gran verbena a cargo de la Orquesta Top Líder y la Orquesta Panamá, cerrando la jornada a las 05:00 h con fin de fiesta con DJ en la Carpa Tiro-Horizonte. Las fiestas continuarán hasta el 18 de agosto.

Fiestas de Larón y La Viliella (Cangas del Narcea)

Larón y La Viliella celebran hoy viernes sus festejos con sesión vermú a las 13:00 h, seguida de misa y procesión de San Antonio a las 18:30 h en la Capilla de La Viliella y «Nuestra Danza» en la Fuente. A las 20:00 h habrá pincheo gratis para todos los asistentes y a las 24:00 h la 1.ª Gran Verbena con DJ Green Eventos. Las fiestas se extenderán durante todo el fin de semana hasta el domingo 16 de agosto con teatro, parrillada y verbenas.

Fiestas de la Asunción y la Sacramental en Colombres (Ribadedeva)

Noticias relacionadas

Colombres arranca hoy viernes 14 la fiesta a lo grande a partir de medianoche (00:00 h) con la 2.ª Noche Ochentera “Vuelven los 80” en la Plaza Manuel Ibáñez, con el ritmo de DJ Trini. El sábado 15 continuará la celebración con pasacalles, misa solemne cantada por el Coro Ribadedeva (12:30 h), sesión vermú, partido de bolos (19:00 h), reparto del bollu (19:30 h) y verbena con Discoteca Puzle y DJ Jairo Ortal.