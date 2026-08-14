Alimerka volverá a vender productos de Central Lechera Asturiana, un año después de romper relaciones
Los supermercados restituirán "en las próximas semanas" los artículos de la compañía láctea tras solventar sus diferencias comerciales
Un año después de romper relaciones, dos importantes empresas asturianas están a punto de restablecerlas. La cadena de supermercados Alimerka volverá a vender los productos de Central Lechera Asturiana (CLAS), según informaron fuentes conocedoras.
En mayo de 2025, Alimerka dejó de ofrecer en sus establecimientos distintos productos de CLAS, como natas, mantequillas, yogures y quesos. Tres meses después, en agosto, sucedió lo propio con la leche (entera, semidesnatada y desnatada en brik y en botella). En ambos casos, la razón era un desacuerdo entre las partes sobre las condiciones comerciales.
Pero este deshielo ha finalizado. Según ha sabido LA NUEVA ESPAÑA, Alimerka ha "reanudado la relación comercial con CAPSA" (filial alimentaria de CLAS), según un comunicado interno que la dirección de la cadena de supermercados ha enviado a la plantilla. El mensaje indica que "en las próximas semanas" la compañía irá recibiendo en sus almacenes la mercancía de CLAS "e implantando progresivamente las referencias en las tiendas".
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