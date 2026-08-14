Asturias reduce su deuda, pero su coste se dispara por recurrir al tipo variable: la alerta del estudio hecho por Fedea

Asturias figura entre las pocas comunidades autónomas que han conseguido reducir su volumen de deuda y que, según las proyecciones de Fedea, podrían mantener esa tendencia durante los próximos años. Pero esa evolución favorable tiene una cara mucho menos amable: el coste de financiarla se ha disparado. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) destaca expresamente al Principado porque, «a diferencia de la mayoría de las comunidades autónomas, esta región se financia en gran medida mediante préstamos a tipo variable», una característica que ha hecho que la subida de los tipos le afecte con especial intensidad.

La deuda pública asturiana ascendía a 4.217 millones de euros en 2022. Subió ligeramente hasta 4.243 millones en 2023, pero descendió después a 4.066 millones en 2024 y 3.893 millones en 2025. Para los próximos ejercicios, Fedea proyecta 3.956 millones en 2026, 3.986 en 2027, 3.979 en 2028 y 3.971 millones en 2029. Entre los extremos del periodo, el Principado habría reducido su endeudamiento en 246 millones.

Es una evolución excepcional en el mapa autonómico. Solo otras tres comunidades terminarían 2029 con menos deuda nominal que en 2022: Navarra, con 548 millones menos; Baleares, con 521 millones menos, y Cantabria, con un descenso de 111 millones. En sentido contrario, la deuda conjunta de las autonomías aumentaría desde 317.093 hasta 347.012 millones, 29.919 millones más.

El contraste más llamativo lo ofrece Cataluña, que encabeza ampliamente la clasificación por volumen absoluto. Su deuda pasó de 84.518 millones en 2022 a 90.082 millones en 2025, y Fedea proyecta 91.413 millones para 2029, casi 6.900 millones más que al inicio del periodo. La Comunidad Valenciana, segunda, tenía 63.934 millones en 2025; Andalucía, 40.721 millones, y Madrid, 37.825 millones. Cataluña también presenta una elevada ratio de deuda, equivalente al 28,2% de su PIB en 2025, frente al 12,3% asturiano. En 2029 Fedea proyecta un 23,7% para Cataluña y un 10,4% para Asturias.

El informe introduce además una diferencia en la forma de financiación. Cataluña, al igual que Asturias y otras doce comunidades, mantiene parte de su deuda con el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, uno de los mecanismos extraordinarios impulsados por el Estado desde la pasada década. Fedea recuerda que el Estado se ha convertido en el principal tenedor de deuda autonómica, con cerca del 60% del total. Por contra, Madrid, País Vasco y Navarra -estas dos últimas fuera del régimen común- son las tres comunidades que no tienen deuda con ese fondo.

El problema de Asturias

El problema específicamente asturiano aparece cuando se mira no cuánto debe, sino cuánto cuesta esa deuda. El Principado pagó 53 millones de euros en intereses en 2022. Solo un año después eran 132 millones y en 2024 llegaron a 163 millones. En 2025 descendieron a 125 millones, pero Fedea proyecta un nuevo aumento: 130 millones este año, 141 en 2027, 155 en 2028 y 174 millones en 2029.

De cumplirse esos supuestos, Asturias terminaría pagando 121 millones más que en 2022, un incremento del 229%, ligeramente superior al 220% calculado para el conjunto autonómico. Cataluña soportaría lógicamente una factura absoluta muy superior por su enorme volumen de deuda: los intereses pasarían de 1.029 millones en 2022 a 1.841 millones en 2025 y 2.968 millones en 2029.

La singularidad del Principado se aprecia mejor en el tipo medio de la deuda. En Asturias pasó del 1,3% en 2022 al 3,2% en 2025, mientras que para el conjunto autonómico aumentó del 1,1% al 2,2%. En 2024 el tipo asturiano llegó incluso al 4%, el mayor de todas las comunidades. Fedea señala que el peso de los préstamos variables «ha provocado que el tipo medio de su deuda aumente significativamente por encima de la media entre 2022 y 2025».

Las proyecciones mantienen esa diferencia: Fedea calcula para Asturias un tipo del 4,4% en 2029, frente al 3,3% de media, el 3,2% de Cataluña y el 2,9% del País Vasco. Sería nuevamente el mayor del país. Castilla y León alcanzaría el 3,8%, Galicia el 3,6% y Cantabria el 2,9%.

Los autores introducen, no obstante, una cautela relevante. Consideran que la estimación asturiana para 2026-2029 «podría estar sesgada al alza», precisamente porque su exposición a tipos variables habría provocado que Asturias sufriese antes el encarecimiento del dinero. «El repunte de tipos en esta región se habría anticipado en gran medida a cierre de 2025», precisa Fedea.

La paradoja asturiana queda así claramente dibujada: el Principado reduce su deuda y mantiene uno de los niveles de endeudamiento más contenidos, pero paga cada vez más por financiarla. Una factura que Fedea atribuye a una característica diferencial frente a la mayoría de las autonomías: el elevado peso de los préstamos a tipo variable.