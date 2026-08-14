La DGT prevé 177.000 desplazamientos en Asturias durante la operación especial del 15 de agosto.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 177.000 desplazamientos en las carreteras asturianas durante la operación especial con motivo de la festividad del 15 de agosto, que comenzará este viernes a las tres de la tarde y se prolongará hasta las doce de la noche del domingo. En el conjunto de España están previstos 5,61 millones de movimientos durante estos tres días.

La operación coincide con el cambio de quincena de agosto, los desplazamientos hacia las localidades del litoral, las playas y las zonas de segunda residencia y la celebración de numerosas fiestas patronales. La DGT advierte además de que se incrementarán los viajes de corta distancia, especialmente durante las noches y madrugadas.

El dispositivo se pone en marcha después de un fin de semana en el que se registraron 19 fallecidos en siniestros de tráfico en España, uno de ellos en Asturias. Ante esta situación, Tráfico hace un llamamiento a extremar la prudencia y recuerda la necesidad de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad y la señalización.

Los controles de velocidad, alcoholemia y drogas se intensificarán durante estos días por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El dispositivo contará también con radares fijos y móviles, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso del teléfono móvil y del cinturón, además de helicópteros, drones y vehículos y motocicletas sin rotular.

Las horas de mayor tráfico

Las previsiones de Tráfico sitúan los momentos de mayor intensidad en la tarde del viernes, principalmente entre las cuatro y las once de la noche, con especial incidencia en las vías de salida de los núcleos urbanos y en los accesos a las zonas turísticas del litoral, las segundas residencias y las localidades en fiestas.

El sábado 15 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida, al que se sumarán los desplazamientos hacia las playas y los motivados por las fiestas de la Virgen de Agosto. El domingo 16 se espera circulación intensa durante la mañana en las carreteras del litoral y los accesos a las playas, mientras que el retorno de los viajeros se concentrará especialmente entre las tres y las once de la noche.

Los puntos más conflictivos

Entre los puntos señalados por la DGT figuran la AP-66, en el kilómetro 75, donde las obras de reparación de un argayo pueden provocar retenciones principalmente en sentido decreciente al mantenerse un único carril; la N-630, entre los kilómetros 67 y 87, en el puerto de Pajares, y la AS-317, entre los kilómetros 0 y 2, por la afluencia de vehículos hacia la playa del Aguilar, en Muros del Nalón.

También se prevén retenciones en la A-8, entre los kilómetros 355 y 357, en ambos sentidos, por la elevada circulación y la reducción de velocidad en el túnel de Villaviciosa; en la N-634a, en el kilómetro 341,500, en la intersección del Portazgo, por la intensidad del tráfico hacia Covadonga, y en la AS-264, entre los kilómetros 1 y 7, por la afluencia de vehículos hacia el Parque Nacional de los Picos de Europa y la ruta del Cares.

La DGT recomienda planificar los viajes con antelación, elegir la mejor ruta y evitar, en la medida de lo posible, las horas de mayor intensidad de tráfico.

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Además, para quienes se dirijan a Cangas de Onís, Covadonga, el Parque Natural de Picos de Europa y Arriondas, Tráfico recomienda circular por la A-8 hasta la salida 319, en Ribadesella, y continuar por la N-634 hasta Arriondas. Para los desplazamientos desde Cangas de Onís y Arriondas hacia Oviedo se recomienda utilizar la A-8.