El dolor de Javier Álvarez, histórico futbolista del Oviedo, tras perder a su hija, ahogada en el embalse de Quirós tras ver el eclipse: "Estoy muerto en vida"

Montse Álvarez López, la trubieca de 52 años fallecida este miércoles en el embalse de Valdemurio, en Quirós, era hija del histórico futbolista del Oviedo Javier Álvarez Alonso, que militó en el equipo azul entre 1968 y 1980, jugando tres temporadas en Primera División. Este jueves, el exoviedista se mostraba destrozado en el Tanatorio del Salvador, en Oviedo. "Estoy muerto en vida", señaló Javier Álvarez, de 76 años, en shock por la tragedia.

Este viernes se celebrará el Rito Exequial de despedida de cuerpo presente, en la Capilla del Tanatorio El Salvador-Oviedo, a las doce y media del mediodía. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en el mismo Tanatorio.

La muerte de Montse Álvarez se produjo poco después de las diez de la noche. La mujer había acudido con su pareja al embalse quirosano para contemplar el eclipse, según confirmó el exjugador del Oviedo, el quinto que más partidos ha vestido la camiseta oviedista. Después del fenómeno astronómico, tanto Montse como David fueron a dar un paseo por el embalse y al llegar al embarcadero, la mujer quiso darse un baño, aseguró el padre. Montse se lanzó al agua, pero se hundió en el embalse, que tiene una profundidad cercana a los treinta metros, y ya no volvió a salir. Su pareja se lanzó al agua para tratar de llevarla a la superficie, pero no pudo encontrarla.

Luego salió y pidió ayuda a voces desesperadamente. Un alertante llamó al 112 Asturias y al lugar acudió el Grupo de Rescate y bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) con base en Proaza. También se reclamó la presencia de los integrantes de Grupo de Especialistas de Activividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que fueron quienes, poco antes de las dos de la madrugada de este jueves, hallaron el cadáver, que había quedado a entre siete y diez metros de profundidad, en el mismo punto en el que fue vista por última vez por su pareja.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, tras ordenarse el levantamiento del mismo de madrugada. La autopsia se llevó a cabo en la mañana de este jueves y confirmó la muerte por ahogamiento.