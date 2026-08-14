Estabilizado un incendio en Caboalles, a 6 kilómetros del límite con Asturias

Un incendio forestal en la localidad de Caboalles de Abajo, en León, ha sido controlado a unos seis kilómetros del límite con Asturias, en concreto, con el municipio de Degaña. En la zona trabaja, junto a los medios de Castilla y León, un grupo de la Brif con base en Tineo. El fuego ha sido perimetrado al 90 por ciento y se ha concluido que tiene un carácter intencionado, según la Consejería de Medio Ambiente y Energía castellanoleonesa.

Este fuego ha quemado una superficie total de 42 hectáreas: 30 corresponden a matorral, 7 a superficie arbolada y 5 a pasto. En su extinción trabaja una veintena de medios del total de 46 desplazados.

Se trata de un incendio muy próximo al pueblo de Caboalles de Abajo, en la comarca de Laciana. El viento norte llevó este jueves las llamas hacia las viviendas limítrofes al monte y a una nave de ganado, por lo que se produjo el desalojo preventivo de unas 50 personas de los barrios de San Juan y Las Trapiechas.

Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, ninguna de estas personas evacuadas ha necesitado utilizar el polideportivo de Villablino, que se había habilitado como recurso de acogida. Todos los desalojados pudieron reubicarse en casas de familiares o amigos.

Pese al apuro de este jueves, las llamas pudieron ser dominadas y perimetradas al amanecer de este viernes. Los servicios de extinción de Castilla y León y del Principado están en contacto permanente por si fuese necesario desplegar medios para detener un posible avance del fuego hacia el concejo de Degaña.

Llamas en Pomar (Salas). / .

Fuego reavivado en Salas

En Asturias, la Brif de Tineo también se desplazó este viernes a la localidad de Pomar, en el concejo de Salas, sobre las seis y media de la tarde, donde se reavivó un fuego forestal que había sido dado por extinguido el pasado fin de semana. Los bomberos forestales regresaron a base poco después, tras trabajar en labores de extinción en ataque directo y línea a dos pies.

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Los bomberos perimetraron el incendio mediante la quema técnica de hojarasca. Se espera que las precipitaciones previstas para este fin de semana terminen por apagar este incendio.