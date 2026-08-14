Evacúan al Hospital de Arriondas a un senderista de 68 que se sintió indispuesto en Pimiango (Ribadedeva)

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado del organismo autónomo, han evacuado al Hospital del Oriente, en Arriondas, a un varón de 68 años que se sintió indispuesto cuando estaba realizando una ruta por las inmediaciones de la iglesia de Santa María de Tina, en Pimiango, Ribadedeva.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado fue trasladado para estudios complementarios. Hasta el lugar también se desplazó el equipo de Atención Primaria del Centro de Salud de Colombres y se activó la ambulancia convencional de Panes.

Como a la zona no había buen acceso por tierra se movilizaron, con un vehículo todoterreno, dos efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque Llanes. Inicialmente iban a trasladar al afectado hasta el lugar donde les esperaba el equipo sanitario con la ambulancia convencional de Panes, pero dado el estado en el que encontraron al hombre, solicitaron la intervención del Grupo de Rescate con el helicóptero.

Mientras el equipo aéreo llegaba al lugar uno de los bomberos se acercó con el vehículo todoterreno a buscar al equipo de Atención Primaria para atender al senderista. A las 10.08 ambos ya estaban en el lugar con el senderista.

A las 10.54 horas el Grupo de Rescate informa que ha aterrizado en un claro y tanto la médica-rescatadora con uno de los bomberos-rescatadores ya se encuentran con el resto del dispositivo donde el afectado. Tras prestarles asistencia a las 11.35 horas lo trasladaron al centro hospitalario.

Finalizada la intervención los bomberos de Llanes retiraron del lugar para regresar a parque a las 12.03 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias había recibió el aviso a las 08.36 horas. Fue el propio afectado el que contactó con el servicio de emergencias. Indicó que se encontraba indispuesto, tenía una cardiopatía y había perdido momentáneamente el conocimiento.

De inmediato se movilizaron los recursos anteriormente mencionados, tanto de Bomberos del SEPA como del SAMU y como marca el protocolo se informó a la Guardia Civil.

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Finalizada la intervención el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado regresó a su base en La Morgal a las 12.14 horas.