La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias

La Guardia Civil, en colaboración con inspectores del Servicio de Guardacostas de Galicia, decomisó el pasado jueves 28 kilos de pulpo congelado en la comarca de A Mariña por carecer de trazabilidad. La carga era transportada por una empresa con sede en Asturias.

En una nota de prensa, el Instituto Armado explicó que la incautación se produjo durante un control pesquero, en el marco del cual se comprobó que el producto carecía de la perceptiva trazabilidad.

El pulpo era transportado por una empresa asturiana. Se encontraba congelado y distribuido en bolsas de plástico individuales, sin que se pudiera acreditar adecuadamente su trazabilidad y procedencia. Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para su consumo, los agentes intervinieron el producto que, posteriormente, fue destruido, conforme al procedimiento establecido.