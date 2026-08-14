Huevos, pescado y carne de cordero, los productos que más se encarecen en Asturias

El índice de precios de consumo (IPC) subió en Asturias en julio un 3,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone cuatro décimas más que el IPC de junio (2,7%), aunque se mantiene por debajo de la media del conjunto de España (3,6%). Asturias registró la segunda tasa más baja entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Extremadura (3 %).

Los productos que más se encarecieron en Asturias respecto a un año atrás fueron los huevos (15,5%), el pescado fresco y congelado (12,3%), la carne de cordero (10,5%), la calefacción, los recibos del agua y la luz (8,8%) y el transporte personal (7,3%).

El pescado es uno de los artículos cuyo precio más se ha incrementado en los últimos meses, especialmente a raíz de la crisis bélica de Irán. Fuentes del gremio de pescadores de la región señalaron que los cortes de suministro de combustible y, en general, todos los incrementos de costes de los productos derivados del petróleo, como los envases y los plásticos en que se envasan muchos pescados, están aumentando los gastos intermedios de la cadena productiva.

Por el contrario, las categorías cuyo precio más bajó en julio en Asturias pertenecían, salvo la carne de cerdo (-5%) predominantemente del sector textil: ropa de mujer (-13,2%), ropa de hombre (-9,6%), ropa de niño y bebé (-7,6%) y el calzado de hombre (-4%).

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A nivel nacional, el IPC se situó en el 3,6%, cuatro décimas más que el mes anterior y alcanzando máximos de dos años, y debido principalmente al mayor encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos y de la electricidad.