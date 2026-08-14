La inolvidable experiencia del eclipse en el mejor cielo de Asturias: "Éramos solo 50 personas y seguimos con la piel de gallina"

De oriente a occidente. Fueron cientos las personas que se arremolinaron en torno a lugares emblemáticos de la geografía asturiana para poder disfrutar de un eclipse que se anunciaba histórico y que, finalmente, solo pudo verse con nitidez en el sur de la región, sobre todo en el Suroccidente y la montaña central. Uno de esos puntos estratégicos además sin aglomeración, fue en la Fana da Freita, en el concejo de Allande. No en vano el municipio allandés fue el primero de España en conseguir, en 2021, la catalogación Starlight. O lo que es lo mismo, el sello oficial de uno de los mejores cielos del mundo para contemplar estrellas.

Allí, medio centenar de personas se dieron cita para contemplar el fenómeno. Entre ellos miembros del proyecto Allande Stars, que lidera la doctora en astrofísica y divulgadora allandesa Lucía González Cuesta. Veinticuatro horas después, ella seguía "con la piel de gallina". "Llevábamos un año y medio preparándolo con gente pero una cosa es contar la teoría de lo que se iba a ver y otra muy distinta vivirlo", asegura, emocionada, González, que acudió al monte allandés con compañeros, amigos y familia.

"Seríamos entre 50 y 60 personas y vivirlo juntos fue algo muy especial", sonríe. Para González el punto en el que la Luna tapó completamente el Sol fue "un instante de belleza". Ese minuto y 45 segundos "se le quedó corto". "Casi no dio tiempo a fijarnos en todo", lamenta. A pocos kilómetros de allí, en el puerto del Palo, se concentraron más de 700 personas.

El eclipse en su totalidad. A la izquierda, en rojo, las tormentas solares. / Xuan González - Allande Stars

Además de la corona, el aro de luz que se formó, había otros factores curiosos. "Al tapar la Luna la parte más brillante del Sol, es muy fácil ver otros cuerpos más brillantes, como por ejemplo el planeta Venus, que se veía claramente en la parte superior izquierda", explica. Y agrega: Y agrega: «Tuvimos además mucha suerte porque podíamos ver las tormentas que se producían alrededor del Sol, como pequeñas llamas más rojas que el resto de la corona». Pero no todo estaba en el cielo, el suelo también tenía sus propias peculiaridades, "dignas de observar".

"El proceso está demostrado que afecta a los ritmos de los animales y los insectos, por eso queríamos fijarnos en todo... Pero el tiempo dio para lo que dio", explica, con la mirada ya prácticamente puesta en 2027. "En Asturias no volverá a pasar algo así hasta el año 2180 pero el próximo 2 de agosto podrá verse uno igual en el Sur de España, sobre todo la zona de Cádiz", aclara, asegurando que desean "poder ir". "Además, ese fenómeno durará casi 5 minutos, que es muchísimo más tiempo que del que disfrutamos el miércoles", celebra. En esa cita, en Asturias la Luna cubrirá el 70% del Sol. "Todos los eclipses merecen la pena, pero desde luego los más espectaculares son los totales", subraya. No solo España podrá revivir este momento. "En países como Egipto la oscuridad total durará cerca de los seis minutos", expone.

Personas disfrutando del eclipse desde la Fana da Freita (Allande). / Allande Stars

Y como no hay dos sin tres, el 26 de enero de 2028 habrá otra oportunidad, aunque será un eclipse anular. Es decir, el Sol solo quedará oculto parcialmente. El eclipse del pasado miércoles ya es historia, pero la experiencia dejó claro que la espera que con tanta ilusión vivieron desde Allande Stars mereció mucho la pena.