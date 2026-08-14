Langreo y un exitoso paso por FIDMA

Langreo afronta los últimos días de esta edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias después de casi dos semanas caracterizadas por un amplio seguimiento por parte de todos los visitantes al recinto Luis Adaro. Bajo el lema “Talleres del Conde. Ye tuyo, ye nuestro”, el espacio langreano se tradujo en una invitación a descubrir uno de los proyectos de recuperación patrimonial más relevantes desarrollados en el municipio en los últimos años.

Actuación musical en el Día de Langreo en la Feria / Cedida a LNE

La programación del municipio ha incluido durante estos días una amplia variedad de propuestas destinadas a poner en valor diferentes recursos y señas de identidad de Langreo. La actividad arrancó el sábado, 1 de agosto, con una sesión vermú acompañada de música en directo y cortador de jamón. A la primera jornada le siguió el Día de Langreo en la feria, el domingo. Fue entonces cuando se produjo el acto inaugural del Pabellón, la presentación de las mascotas Samu y Samina y un concierto de Silvia Riera.

Mascotas del Ecomuse, Samu y Samina / Cedida a LNE

La memoria industrial y minera del concejo tuvo también un papel destacado, con la charla "Un viaje por la memoria industrial y minera de Langreo", a cargo de Jorge Vallina, del Ecomuseo Minero Valle de Samuño, así como con la presentación del Trail Valle de Samuño y el Trail Minero de Langreo. La programación abordó asimismo el emprendimiento femenino, con una jornada dedicada al XX aniversario emprendedor de Langreo, y la divulgación científica, con una presentación sobre el eclipse solar total, a cargo de la Asociación Aeronáutica y Espacio.

Escanciado de sidra / Cedida a LNE

Los libros y la cultura literaria también tuvieron su espacio con la presentación y exposición de obras de miembros de la Asociación Literaria Tinta Astur. A ello se sumaron una charla y exhibición de Moto Trial a cargo de Rodrigo Marchal, la presentación del 35º aniversario del CAI de Pando y la puesta de largo de los equipamientos de los clubes deportivos langreanos.

Asistentes al Día de Langreo en la Feria / Cedida a LNE

En el día de ayer, el stand vivió la visita institucional del Ayuntamiento de Langreo. Los visitantes pudieron participar igualmente en el juego "Acierta y Gana", dedicado al Ecomuseo Minero Valle de Samuño y al Museo de la Siderurgia de Asturias.

Todavía restan por celebrarse algunas actividades en el stand de Langreo. En el día de hoy se ofrecerá la presentación de la Cofradía Gastronómica "Su Excelencia La Fabada", fijada para las 18.00 horas. Para mañana, está prevista una sesión vermú con música en directo y, también, cortador de jamón.

Presentación de equipaciones de los clubes deportivos / Cedida a LNE

La experiencia de Langreo en la feria finalizará el domingo, día 16 de agosto, día en que finalizará esta edición de la gran cita veraniega. Entonces, está previsto que se presente a las 13.00 horas.