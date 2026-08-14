Llega el fin de semana más festivo en toda España y por supuesto en Asturias: el listado de todas las celebraciones de la Virgen y San Roque en la región

Del monte del Viso a la ría de Navia; de la ermita del Alba al puerto de Luarca; y de los Picos de Europa a la costa oriental.

Asturias y el resto de España tienen por delante uno de los fines de semana con mayor concentración de romerías y fiestas religiosas de todo el verano. La festividad de la Asunción, que este sábado 15 de agosto es festivo nacional, se celebra en el Principado bajo numerosas advocaciones de la Virgen y deja procesiones por tierra y por mar. Apenas veinticuatro horas después, el domingo 16, será San Roque quien saque a la calle a miles de asturianos en numerosos pueblos y villas.

La meteorología, además, parece que será benévola. Habra buena temperatura, sin muchos sofocos, y aunque se anuncian lluvias, serán esporádicas y de baja intensidad.

PROCESIÓN DE BAJADA DE LA VIRGEN DEL VISO, el año pasado, cubierta para evitar la lluvia. / Sara Aria

Una de las citas más arraigadas del día 15 tendrá lugar en Salas, con Nuestra Señora del Viso. La jornada comenzará a las diez de la mañana con misa en la Colegiata y a las doce saldrá la procesión. Media hora después se celebrará otra misa en el Santuario del Viso, con acompañamiento de la Banda de Gaitas Villa de Salas y de un coro conjunto de Salas, Belmonte y San Claudio. Después llegará la tradicional comida campestre. La celebración pone fin a una programación religiosa iniciada el pasado día 5 con la bajada de la Virgen desde el santuario.

También la montaña central vivirá dos de sus romerías marianas más conocidas. En Salcedo, Quirós, la ermita del Alba, situada a 1.090 metros de altitud en la falda del Aramo, volverá a reunir a los devotos de la Virgen del Alba. Tras la procesión, acompañada de gaita y tambor, se celebrará la misa solemne al aire libre, cantada en habla quirosana, seguida de la subasta del ramu y la comida campestre. La Fiesta del Alba está declarada de Interés Turístico del Principado.

FIESTA DE LA ASUNCION en el Cébrano. / SARA ARIAS / LNE

En Carrea, Teverga, el Santuario del Cébrano acogerá por su parte la romería de Nuestra Señora del Cébrano, patrona del concejo y otra de las fiestas de interés turístico regional que coinciden con el 15 de agosto. Allí el acto central será la misa solemne del mediodía, con bendición y ofrenda de los ramos confeccionados por los vecinos, que posteriormente se subastarán.

Vírgenes que salen al mar

En el Occidente, algunas de las estampas más características tendrán como escenario el Cantábrico. Luarca celebrará Nuestra Señora del Rosario, Fiesta de Interés Turístico Nacional y una de las grandes procesiones marineras asturianas. La imagen es llevada en andas por el muelle hasta embarcar para realizar el tradicional "saleo" (nombre que recibe la procesión), acompañada por otras embarcaciones engalanadas. Durante la navegación se canta la Salve Marinera y se realiza una ofrenda floral en recuerdo de los fallecidos en la mar.

Otra Virgen se hará a la mar en Navia. El sábado es el día de Nuestra Señora de la Barca: al mediodía está prevista la misa solemne y, a las seis de la tarde, la procesión partirá desde la iglesia parroquial hacia el puerto para continuar por la ría con la imagen embarcada. La propia información turística de Navia recoge esta procesión marinera como uno de los actos tradicionales del día grande de las fiestas.

La virgen marinera, en el tradicional saleo a bordo del barco "Nagore II". / Demelsa Álvarez / LNE

Las celebraciones se extienden también por el Oriente. En Poo de Llanes, Nuestra Señora saldrá en procesión a las 12.30 horas, seguida de la función religiosa, el ofrecimiento y subasta del ramo y los bailes regionales. En Meluerda, Ribadesella, las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción La Velilla llevarán a las mujeres del pueblo a sacar el ramu a las 12.30 y, a la una, se celebrarán la misa y la procesión. La cita figura expresamente en la agenda turística regional para este fin de semana.

También habrá procesión en La Isla, Colunga, durante las fiestas de La Velilla. A las 11.30 se hará el ofrecimiento del ramo a la Virgen y a mediodía comenzará la misa solemne, cantada por el Coro San Roque, tras la que saldrá la procesión. La subasta del ramo completará los principales actos tradicionales de la mañana.

En Camarmeña, en Cabrales, el calendario festivo del Ayuntamiento fija asimismo el 15 de agosto como la celebración de la Asunción de Nuestra Señora. Y en Gijón el día está unido históricamente a la Virgen de Begoña, patrona de la parroquia que da nombre a las fiestas de la ciudad. La iglesia de Begoña celebrará misas a lo largo de la jornada y dará especial solemnidad a la de las doce del mediodía. La Semana Grande gijonesa, la Semanona, se prolonga este año hasta el domingo.

San Roque toma el relevo el domingo

Si el sábado está marcado por las Vírgenes, el domingo será San Roque quien protagonice buena parte del mapa festivo asturiano. Y una de sus celebraciones más multitudinarias será, de nuevo, en el Oriente. Llanes vivirá el día grande de unas fiestas que tienen en la procesión uno de sus actos centrales. La función religiosa comenzará a las 11.30 horas en la Basílica y, a continuación, la imagen recorrerá las calles camino de su capilla. En la plaza de Parres Sobrino se realizará la ofrenda de los ramos y los peregrinos interpretarán ante el santo la tradicional Danza Peregrina.

La imagen de San Roque, de procesión por la villa de Llanes / RAMÓN DÍAZ

En el otro extremo de la región, Tineo celebrará igualmente el domingo el día grande de sus fiestas de San Roque, declaradas de interés turístico regional. A las 12.30 horas se oficiará la misa en honor al santo en una jornada que continuará con música, actividades populares y la tradicional carrera de cintas a caballo.

Navia cambiará la Virgen de la Barca por San Roque. El domingo la imagen saldrá en procesión desde la iglesia hasta la capilla del santo, continuando así el calendario religioso de unas fiestas que enlazan el día 15 y el 16 antes de concluir el lunes con la Jira.

San Roque tendrá también celebración propia en Castropol, donde a las 12.30 comenzará la misa solemne en la capilla dedicada al santo, seguida de procesión y de la tradicional romería campestre. En Oviñana, Cudillero, la misa será a la una de la tarde y estará seguida por la procesión en honor al patrón, acompañada por banda de gaitas.

En Tazones, Villaviciosa, las fiestas de San Roque abarcan del sábado al lunes y mantienen su marcado carácter marinero, con misa, procesión y bendición de las aguas entre sus elementos tradicionales. Y el calendario oficial de Cabrales reserva igualmente el 16 de agosto para San Roque en Ortiguero y Asiegu.

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Dos jornadas consecutivas, en definitiva, en las que el calendario religioso vuelve a mezclarse en Asturias con gaitas, ramos, romerías y tradiciones marineras. El 15 y el 16 de agosto continúan siendo, muchos siglos después, dos de las fechas que más pueblos asturianos festejan.