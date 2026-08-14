El Principado saca a información pública el proyecto de explotación de TYC Narcea

El proyecto de explotación promovido por Tyc Narcea para la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, ha salido finalmente este viernes a información pública. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) tanto la solicitud de autorización administrativa como la autorización ambiental integrada simplificada vinculadas a esta iniciativa.

A partir de mañana, se abre un plazo de un mes para que las personas, entidades e instituciones interesadas puedan examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con este trámite, la Consejería asegura que “cumple el compromiso anunciado por su titular, Borja Sánchez, de abrir el proceso de participación pública una vez que la empresa hubiera completado la presentación de toda la documentación exigida para la tramitación del expediente”.