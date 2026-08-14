Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Santiago Abascal (Vox) refresca el verano con un baño en una poza de Asturias

El político pasó varios días en julio con su mujer e hijos en el Oriente

Santiago Abascal y Lidia Bedman, con uno de sus hijos, bañándose en una poza asturiana.

Santiago Abascal y Lidia Bedman, con uno de sus hijos, bañándose en una poza asturiana. / Instagram Lidia Bedman

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

"Las playas de Asturias son increíbles, pero a nosotros nos encanta buscar una poza, bañarnos y disfrutar de estos rincones tan especiales. Es uno de esos planes sencillos que disfrutamos muchísimo en familia". Lo cuenta Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, en sus redes sociales. En una de sus últimas publicaciones la empresaria da cuenta de sus vacaciones en Asturias a finales de julio y enseña a todos sus seguidores varias fotos de su estancia en el Oriente.

Así es como se ha podido conocer el refrescante baño del líder de Vox, que aparece en una foto con uno de sus hijos y junto a su mujer mientras se sumergen en una poza rodeada de montañas. No aclara Bedman el lugar, pero bien podría ser el río Dobra y, en concreto, las pozas de San Vicente, en Amieva, uno de los rincones más populares del Oriente para bañarse.

Lidia Bedman enseña unas cuantas otras fotos con paradas gastronómicas y visitas culturales, como a la casería El Cabriteru, que recomienda a familias con niños. Se declara una enamorada de Asturias, destino al que recomienda ir. Y también visa de que habrá más fotos próximamente.

Noticias relacionadas

Santiago Abascal y Bedman tienen tres niños, con los que pasaron unas dos semanas en el Oriente. Se les pudo ver por Covadonga, Llanes y Benia de Onís, donde alquilaron la casa.

Suscríbete para seguir leyendo

Añádenos en Google
  1. En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
  2. Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
  3. Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
  4. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  5. Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
  6. Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
  7. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  8. El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

Santiago Abascal (Vox) refresca el verano con un baño en una poza de Asturias

Santiago Abascal (Vox) refresca el verano con un baño en una poza de Asturias

La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias

La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias

EL "sobreesfuerzo" económico de los jóvenes asturianos para emanciparse: deben destinar un 44,5% de su salario bruto al alquiler, alerta un informe

EL "sobreesfuerzo" económico de los jóvenes asturianos para emanciparse: deben destinar un 44,5% de su salario bruto al alquiler, alerta un informe

Evacúan al Hospital de Arriondas a un senderista de 68 años que se sintió indispuesto en Pimiango (Ribadedeva)

Evacúan al Hospital de Arriondas a un senderista de 68 años que se sintió indispuesto en Pimiango (Ribadedeva)

Alimerka volverá a vender productos de Central Lechera Asturiana, un año después de romper relaciones

Alimerka volverá a vender productos de Central Lechera Asturiana, un año después de romper relaciones

Llega el fin de semana más festivo en toda España y por supuesto en Asturias: el listado de todas las celebraciones de la Virgen y San Roque en la región

Llega el fin de semana más festivo en toda España y por supuesto en Asturias: el listado de todas las celebraciones de la Virgen y San Roque en la región

Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés

Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés

Más de 70 investigadores del MIT conocen la Universidad de Oviedo tras ver el eclipse: "Es la magia del Universo"

Tracking Pixel Contents