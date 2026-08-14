Santiago Abascal (Vox) refresca el verano con un baño en una poza de Asturias

"Las playas de Asturias son increíbles, pero a nosotros nos encanta buscar una poza, bañarnos y disfrutar de estos rincones tan especiales. Es uno de esos planes sencillos que disfrutamos muchísimo en familia". Lo cuenta Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, en sus redes sociales. En una de sus últimas publicaciones la empresaria da cuenta de sus vacaciones en Asturias a finales de julio y enseña a todos sus seguidores varias fotos de su estancia en el Oriente.

Así es como se ha podido conocer el refrescante baño del líder de Vox, que aparece en una foto con uno de sus hijos y junto a su mujer mientras se sumergen en una poza rodeada de montañas. No aclara Bedman el lugar, pero bien podría ser el río Dobra y, en concreto, las pozas de San Vicente, en Amieva, uno de los rincones más populares del Oriente para bañarse.

Lidia Bedman enseña unas cuantas otras fotos con paradas gastronómicas y visitas culturales, como a la casería El Cabriteru, que recomienda a familias con niños. Se declara una enamorada de Asturias, destino al que recomienda ir. Y también visa de que habrá más fotos próximamente.

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Santiago Abascal y Bedman tienen tres niños, con los que pasaron unas dos semanas en el Oriente. Se les pudo ver por Covadonga, Llanes y Benia de Onís, donde alquilaron la casa.