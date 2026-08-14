EL "sobreesfuerzo" económico de los jóvenes asturianos para emanciparse: deben destinar un 44,5% de su salario bruto al alquiler, alerta un informe

Los jóvenes asturianos trabaja más y mejor que hace unos años, pero sigue afrontando enormes dificultades para construir un proyecto vital. Esta es la conclusión del informe de Comisiones Obreras sobre la juventud asturiana en el mercado laboral, “Eclipsadas por la precariedad”, presentado este viernes. “Las personas jóvenes entran al mercado laboral a través de la precariedad con temporalidad, parcialidad y bajos salarios”, resumió Marta Fernández, responsable del área de juventud del sindicato, que contrapuso a esta situación el encarecimiento de la vivienda.

La juventud asturiana está “más formada que nunca”. Más de un 85% de los jóvenes entre 20 y 24 años han completado, al menos, la Secundaria. Cinco puntos por encima de la media española. Además, un 55% de la población entre 25 y 34 años tiene titulación superior. “Estos datos reflejan el buen nivel formativo que tiene la comunidad y las dificultades para encontrar trabajos que se ajusten a ese nivel”. Sin embargo, el informe revela que casi tres de cada diez personas jóvenes que trabajan ocupan puestos por debajo de su cualificación.

De los 167.700 jóvenes que hay en Asturias, 104.000 trabajan o buscan empleo. La tasa de empleo juvenil, entre 25 y 34 años, se sitúa en un 80,6%, es decir, 90.500 personas en esta franja de edad están trabajando.

Poniendo el foco en la actividad. La hostelería y el comercio minorista concentran el 25% de los trabajadores jóvenes. Otro 14% trabajan en educación y sanidad.

Otra característica del empleo juvenil es la parcialidad. De media, un 23,2 de los asalariados menores de 35 años trabajan a jornada parcial. La cifra disminuye si se pone el foco entre los empleados de 25 a 34 años, situándose en un 19,3%; y se dispara a un 36,1% entre los 16 y 24 años.

El informe destaca, a su vez, que la reforma laboral aprobada hace cinco años ha permitido reducir “drásticamente” la temporalidad en más de quince puntos entre las personas jóvenes. Aun así, más el 28% de las personas entre 16 y 35 años tenían un contrato temporal en 2025 y siete de cada diez contratos a menores de 30 años fueron temporales.

“A lo largo del año pasado, un joven asturiano firmó una media de 2,1 contratos, lo que evidencia que la juventud vive constantemente en la incertidumbre”, detalló Fernández.

A la temporalidad y la parcialidad se suman los bajos salarios. “Los ingresos medios de una persona menor de 25 años en Asturias son 8.774 euros. Para menores de 35 años, esta cantidad asciende a 20.998. Además, un 34% de los beneficiarios del salario mínimo interprofesional son jóvenes. De esta forma, el salario medio anual de una persona entre 25 y 34 años es un 23,5% inferior al del resto de la población nacional.

A pesar de estos datos, el principal problema que tienen los jóvenes para emanciparse no es su bajo salario o la temporalidad en los contratos, sino los altos costes de la vivienda. Asturias es la segunda comunidad con mayor sobreesfuerzo económico de los hogares jóvenes: “Cualquier joven de entre 25 y 34 años que quiera emanciparse en Asturias tendrá que destinar el 44,5% de su salario bruto al alquiler”.

Noticias relacionadas

En conclusión, incidió Fernández, “Asturias no tiene un problema de falta de formación o de esfuerzo de la juventud, tiene un problema de oportunidades”.