Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés
Los dos ocupantes rechazaron la asistencia sanitaria
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Una caravana volcó en la mañana de este viernes en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del punto kilométrico 456, en Canero (Valdés), cuando circulaba en sentido a Oviedo, por razones que no han trascendido. No se produjeron ni heridos ni atrapados.
El aviso del accidente se produjo a las 11.28 de la mañana. Al lugar acudió una dotacion de Bomberos del SEPA con base en el parque de Valdés, y en SAMU activó una ambulancia de soporte vital básico de Luarca.
Los dos ocupantes rechazaron cualquier asistencia médica, al hallarse ilesos. En el vehículo se produjeron daños, especialmente en la parte delantera.
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