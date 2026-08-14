Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés

Una caravana volcó en la mañana de este viernes en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del punto kilométrico 456, en Canero (Valdés), cuando circulaba en sentido a Oviedo, por razones que no han trascendido. No se produjeron ni heridos ni atrapados.

El aviso del accidente se produjo a las 11.28 de la mañana. Al lugar acudió una dotacion de Bomberos del SEPA con base en el parque de Valdés, y en SAMU activó una ambulancia de soporte vital básico de Luarca.

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El vehículo, ya levantado por los bomberos. / SEPA

Los dos ocupantes rechazaron cualquier asistencia médica, al hallarse ilesos. En el vehículo se produjeron daños, especialmente en la parte delantera.