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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés

Los dos ocupantes rechazaron la asistencia sanitaria

La autocaravana, volcada sobre la Autovía.

La autocaravana, volcada sobre la Autovía. / SEPA

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Una caravana volcó en la mañana de este viernes en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del punto kilométrico 456, en Canero (Valdés), cuando circulaba en sentido a Oviedo, por razones que no han trascendido. No se produjeron ni heridos ni atrapados.

El aviso del accidente se produjo a las 11.28 de la mañana. Al lugar acudió una dotacion de Bomberos del SEPA con base en el parque de Valdés, y en SAMU activó una ambulancia de soporte vital básico de Luarca.

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El vehículo, ya levantado por los bomberos.

El vehículo, ya levantado por los bomberos. / SEPA

Los dos ocupantes rechazaron cualquier asistencia médica, al hallarse ilesos. En el vehículo se produjeron daños, especialmente en la parte delantera.

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