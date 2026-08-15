Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 15 de agosto de 2026

Oviedo

Folclore en el casco antiguo y Campoamor-Centro

Continúa el ciclo «Folclore en la calle». De 11.30 a 14.30 horas, la agrupación folclórica «Xuno» de San Claudio actuará en el casco antiguo, mientras que el grupo de baile «Nocéu» lo hará en la zona Campoamor-Centro. De 17.00 a 20.00 horas, el grupo de baile tradicional Centro Asturiano actuará en el casco antiguo.

Fiestas en Las Caldas

Continúan las fiestas de Nuestra Señora de la Ascensión en Las Caldas. Entre las 12.00 y las 17.00 horas, tendrá lugar el reparto de bollos. A las 12.30 horas se celebrará la misa y procesión desde la iglesia hasta el prau de la fiesta amenizada por la banda de gaitas «Ciudad de Oviedo». Posteriormente, a las 13.30 horas, le seguirá una sesión vermut y la puya al ramu. Los juegos infantiles comenzarán a las 18.30 horas, a las 19.00 horas se disputará el partido de solteros contra casados y a las 20.00 horas un bingo. Finalmente, a las 22.00 horas, la verbena cerrará la jornada a cargo del grupo «Clave de son» y el trío «Latidos».

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Gijón

Día principal de la Semana Grande

La Semana Grande gijonesa tiene hoy su día principal, que empieza a las 12.00 horas en el Quiosco del Paseo de Begoña, con la Banda Sinfónica de Gijón. A las 12.00 horas, también, en la playa de San Lorenzo, tendrá lugar el tradicional baile comunitario de la Danza Prima (Danza d’Ambás), seguido del restallón. Ya por la tarde, en el escenario de Poniente, de 20.00 a 22.30 horas actuará la Orquesta Velvet, un referente de las orquestas del norte de España; y a partir de las 23.00 horas será el turno del madrileño DJ Nano y su propuesta de música electrónica. La programación combina así música en directo, tradición y propuestas festivas para distintos públicos a lo largo de toda la jornada.

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

Dana Raz en el Botánico

La Música en el Botánico llega hoy, a las 19.00 horas, de la mano de Dana Raz y Dance Project, con «Rizona». La actividad está incluida en el precio de la entrada al Jardín. Se trata de una creación coreográfica de Dana Raz concebida específicamente para el Festival de Música del Jardín Botánico de Gijón con música en vivo de Juan José Ochoa, escenografía de Luis Antonio Suárez, vestuario de Marta Pardo y con los intérpretes Yaddiel Espinosa Carvajal, Ana Lola Cosín Torada, María Fagúndez Baides, Yariel Espinosa Carvajal y Alba Medina.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Gastro abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 horas los viernes y sábados.

Conciertos en Begoña

Dentro del programa de Arte en la Calle, hoy en Begoña, a las 20.00 horas sonará la música pop del grupo «Fuera de Serie», disuelto hace años y que ha vuelto por sus fueros.

Escuela de Música en Begoña

El V Festival y Escuela de Música de Gijón (Fesmug) lleva hoy su programa «Gijón son tutti» al Paseo de Begoña, a las 12.30 horas. Será el broche del Festival con una selección de música latina y jazz, clásicos del cine o lo más relevante del mundo del pop.

Exposición en la Antigua Rula

«Entre especies. Formas de estar juntas» es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel – LABoral, que desde hoy se muestra en una exposición en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante todo el verano habrá visitas guiadas los sábados, a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30 horas.

Avilés y Comarca

Segunda noche de La Mar de Ruido

El Parque del Muelle acoge el XXII Festival La Mar de Ruido, con conciertos gratuitos desde las 20.00 horas. En el Menéndez Stage actúa «The Refugees (Tributo a Tom Petty)» y, a partir de las 21.00 horas, en el quiosco, «La Frontera», «Nine Bellow Zero» y «Pedrá (Tributo a Extremoduro)».

Última jornada del festival de la Cerveza en Las Meanas

La pista de La Exposición acoge el XXX Festival de la Cerveza de Avilés, con 28 puestos, gran carpa central y zona infantil. Abre de 18.00 a 0.30 horas y reúne referencias artesanas asturianas, nacionales e internacionales.

Comida popular en El Carbayedo

El patio del colegio Palacio Valdés acoge una comida de hermandad organizada por la asociación vecinal «El Hórrreo» y la entidad de comerciantes «Disfruta Carbayedo».

Mercado en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque de Europa de Las Vegas, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

«Festival Mini» en Palacio Valdés

La calle Palacio Valdés acoge este sábado su «Festival Mini», desde las 10.00 a las 23.00 horas. Durante toda la jornada, entre las 10:00 y las 23:00 horas, la calle Palacio Valdés acogerá conciertos, teatro, actividades infantiles y el esperado mercadillo de artistas gráficos, quienes tendrán la oportunidad de mostrar y vender de forma directa sus creaciones al público. La actividad forma parte del ciclo del «Veranín de Art Street».

Naturalezas Vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas Vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Barco por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas de dos horas a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El recorrido incluye el Espacio Portus. El precio es de 12 euros por persona.

Las Cuencas

Moto clásicas en las fiestas del Otero de Pola de Laviana

Prosiguen las fiestas de Nuestra Señora del Otero, en Pola de Laviana. Lo hacen desde las 10.00 horas con la exposición de motos clásicas que estará desde las 10.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Laviana. A las 12.30 será el turno del concierto de la Banda de Música de Laviana. La verbena contará con la orquesta «Assia» y Astur DJ.

Fiestas de Tuilla, Langreo

Tuilla, en Langreo, sigue de fiesta. La jornada de hoy comenzará con una misa al mediodía en honor a Nuestra Señora del Amparo. Habrá sesión vermú, de 12.00 horas a 20.00 horas y juegos tradicionales asturianos, realizándose un concurso a las 19.00 horas. La segunda verbena empezará a las 22.30 horas con «Gabino Show» y «DJ Tino» en el escenario.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Centro

Narzana (Sariego) celebra San Pedrín de la Cueva

Narzana inicia hoy las fiestas de San Pedrín de la Cueva, declaradas de Interés Turístico Regional. La jornada arranca a las 12.00 horas con misa y continúa con juegos infantiles (13.00 h), sesión vermut con Spoiler Trio, tardeo con DJ Pepiox y rallye de coches clásicos (13.30 h). A las 17.00 horas se celebrará la carrera de cintas a caballo, seguida a las 19.30 horas del XI Festival Coral en la Cueva. Las actuaciones nocturnas (21.00 h) correrán a cargo de Fran Juesas, Eleven Gijón y DJ Pika. Hay aparcamiento gratuito y la fiesta seguirá hasta el martes.

Tazones arranca sus fiestas de San Roque

Tazones, en Villaviciosa, inicia hoy las fiestas de San Roque. La programación de esta primera jornada comienza a las 18.30 horas con la tradicional cucaña en la Rambla. Por la noche, a partir de las 23.00 horas, se celebrará la Noche Joven con la música de DJ Optimus. Las celebraciones se prolongarán durante el domingo y el lunes con actos como la procesión por la mar, verbenas, fuegos artificiales y la fiesta de la espuma.

Soto de Las Regueras inicia sus fiestas

Soto de Las Regueras arranca hoy sus festejos patronales. La programación de esta primera jornada incluye la IV Ruta a caballo y un tardeo amenizado por DJ Javi. A las 17.00 horas se celebrará la I Carrera de cintas, mientras que a las 23.00 horas dará comienzo la verbena a cargo del Grupo Sin Pausa y Pamela y Agustín. Además, habrá servicio de parrillada para llevar bajo encargo. Las fiestas continuarán el domingo y el lunes con misa, comida de hermandad, juegos infantiles y más música.

Candás inicia las fiestas de San Roque

Candás, en Carreño, arranca hoy la celebración de San Roque. La jornada se inicia a las 15.00 horas con las XIX Jornadas de comida popular en el Parque Santarúa. A las 17.00 horas habrá un pasacalles a cargo de la Fanfarria de Pepe el Chelo y sus Marchosos, seguido a las 20.00 horas por el concierto del Grupo Nordeste, también en el Parque Santarúa. Las actividades festivas continuarán mañana, domingo, con misa en la capilla de San Roque, romería en Monte Fuxa, pasacalles y la sesión de DJ Guille Laiz.

Fresneu celebra las Fiestas de Nuestra Señora

Fresneu, en Cabranes, celebra hoy la jornada principal de las Fiestas de Nuestra Señora. La mañana arranca a las 12.00 horas con misa, procesión y subasta de ramos acompañadas por la Banda de Gaites Los Yerbatos de Bimenes y El Corriellu La Pandorga. A las 15.00 horas se servirá la gran parrillada. Por la tarde habrá espectáculo de magia con el Mago Martín «La Magicleta» (17.00 h) e hinchables gratuitos (18.00 h). La noche cerrará a las 22.00 horas con verbena a cargo del Dúo Duende y DJ Vas Bailar. Los festejos continuarán el lunes con desfile de carrozas.

Las Fiestas de la Velilla continúan en La Isla

La Isla, en Colunga, continúa hoy viernes sus Fiestas de la Velilla. La jornada comienza a las 13.00 horas con la sesión vermú y la actuación de Pablo Valdés. Por la tarde, a las 19.00 h, la compañía Elektrafiction Teatro ofrecerá la actividad familiar «Cuentos y sidra baxo'l pomar». A medianoche se tirarán los fuegos artificiales en Pozu Les Julies, dando paso a las 00.30 h a la gran verbena con la Orquesta Grupo Sensación y DJ Grand.

Oriente

Fiestas de Nuestra Señora en Biedes

Biedes, en Piloña, celebra hoy el día grande de las fiestas de Nuestra Señora con una jornada que comenzará a las 10.00 horas con alborada con gaita y tambor. A las 11.30 horas tendrá lugar la misa, seguida de procesión y puya’l ramu, y a las 13.00 horas, sesión vermú con «El Covers». La programación continuará a las 18.00 horas con juegos infantiles y, a las 23.00 horas, con una verbena amenizada por «Fusion Victims» y «DJ Piescu».

Fiestas de Nuestra Señora en Poo

Poo, en Llanes, vive su jornada principal. La programación arrancará a las 12:30 horas con la procesión, función religiosa, ofrecimiento y subasta del ramo, seguido de bailes regionales. Por la tarde, a las 20:00 horas, continuarán los bailes regionales en el prau de la iglesia y a las 21:00 horas se bailará la tradicional Danza Prima. La noche cerrará desde las 22:00 horas con la verbena del Grupo Picos de Europa y DJ Oli, finalizando con una gran chocolatada.

Corao celebra su día grande con misa, tiru cuerda y verbena

Corao, en Cangas de Onís, vive hoy sábado la festividad de Nuestra Señora. La jornada arranca con pasacalles a cargo de la Banda de gaitas Picos de Europa. A las 12:00 horas se celebrará la misa solemne, seguida de procesión, subasta del Ramu y sesión vermú. Por la tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar el tradicional tiru cuerda en el Castañeu. La fiesta concluirá a las 23:00 horas con verbena amenizada por Grupo Ideas y DJ Suárez

Llanes celebra la víspera de San Roque

Llanes afronta hoy sábado su jornada de víspera. A las 19:30 horas se realizará el ensayo general de la Danza Peregrina y pasacalles en el Paseo de Posada Herrera. A las 20:30 horas tendrá lugar el traslado procesional de la imagen de San Roque desde su capilla a la Basílica. La noche finalizará a las 23:00 horas con verbena en El Sablón con la banda Cuadriceps y DJ Cardeo.

Continúan las fiestas de San Roque en Panes

Panes, en Peñamellera Baja, acoge hoy una nueva jornada de las fiestas de San Roque. A las 20.30 horas se disputará la final del XLVIII Torneo de Futbito en el parque, e inmediatamente después se procederá a la entrega de trofeos a los ganadores. La festividad continuará mañana, domingo, con el día grande de San Roque, que incluirá pasacalles de la Banda de Gaitas Villa de Gijón, ofrecimiento y subasta del ramu, misa solemne, concierto, sorteo y romería con DJ Cami.

Continúa en Colunga la VI Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Juguetes

Colunga celebra hoy sábado la segunda jornada de la VI Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Juguetes en la Plaza de Abastos (c/ la Pí, 23). La feria estará abierta al público de manera gratuita desde las 11:00 hasta las 21:00 horas, ofreciendo venta directa de piezas antiguas, coleccionables y juguetes. El evento continuará mañana domingo en horario de 11:00 a 20:00 horas.

Posada de Llanes inicia sus ferias y certámenes de la huerta

Posada de Llanes acoge hoy y mañana el XLI Certamen de la Huerta, la XXIII Feria del Campo y la XVI Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias. La jornada de hoy incluye la recepción de productos para el Certamen de la Huerta, de 17.00 a 21.00 horas en la Plaza del Ganado. Las ferias contarán con puestos de exposición y venta de productos agroalimentarios, además de charangas y música tradicional asturiana. El domingo se celebrará el certamen en la Plaza de Parres Piñera y la final del Concurso de Sidra Natural Casera.

Occidente

DFiesta de Las Palancas (Belmonte de Miranda)

Belmonte de Miranda acoge hoy la celebración de Las Palancas. La jornada comenzará a las 12.00 horas con la sesión vermut. Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá juegos infantiles dirigidos al público infantil. A partir de esa misma hora se iniciarán las actuaciones musicales de la acordeonista Marlene, el dúo que forman las cantantes Sandra y Zoraida y DJ Nadal.

Fiestas de de Nuestra Señora de la Barca en Navia

Navia celebra hoy su gran día en honor a Nuestra Señora de la Barca. La jornada arranca a las 10.30 horas con pasacalles, seguido de misa solemne (12.00 h) y concierto en el Parque Ramón de Campoamor (13.30 h). Por la tarde, tras un nuevo pasacalles a las 17.00 h, saldrá a las 18.00 h la procesión marítima desde la iglesia parroquial al puerto, ría arriba. La fiesta culminará a las 22.30 h en la Dársena del muelle con verbena a cargo de Ritmo Joven y Grupo Banda Gaudi, y fuegos artificiales a medianoche.

Besullo (Cangas del Narcea) celebra la fiesta de Las Veigas

Besullo acoge hoy la jornada central de las fiestas de Las Veigas. La programación arranca a las 13.00 horas con la procesión de Nuestra Señora de las Veigas, tirada de voladores y parrillada. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la procesión de la Virgen del Rosario, oficio religioso, tirada de voladores y la subasta del ramo. A medianoche se celebrará la verbena a cargo de Tania y Punto y Coma Eventos. Los festejos se prolongarán hasta mañana, domingo, con misa, vermut, juegos infantiles y fuegos artificiales.

Fiestas de Nuestra Señora en Merás (Valdés)

Merás, en Valdés, celebra hoy la festividad de Nuestra Señora. La jornada arranca a las 12.00 horas con la misa solemne cantada por el Coro de Cadavedo y procesión, seguida de la sesión vermut con el Dúo Vane y Berto. A las 15.30 horas tendrá lugar la gran comida popular y, a su término, se celebrará una romería amenizada de nuevo por el Dúo Vane y Berto. Los festejos continuarán el domingo con juegos infantiles y teatro, y el lunes con la tradicional Jira.

Salas celebra hoy la Festividad de Nuestra Señora del Viso

Salas celebra hoy el día grande de la Festividad de Nuestra Señora del Viso. Los actos comienzan a las 10.00 horas con misa en la Colegiata, seguida a las 12.00 h de la procesión y misa en el Santuario a las 12.30 h, acompañadas por la Banda de Gaitas “Villa de Salas” y el Coro Conjunto. Posteriormente habrá comida campestre amenizada por la Charanga Picante de Gijón y el grupo de gaitas “Aires de Valdés”. A la bajada se celebrará un pasacalles por las calles de Salas y gran verbena con la Charanga Picante, Charanga Beerbena de Avilés y la Banda de Gaitas Aires de Valdés.

Fiestas de San Roque en Oviñana

Oviñana, en Cudillero, celebra hoy sus fiestas de San Roque. La jornada comienza a las 12.00 horas con repique de campanas, descarga de voladores y pasacalles a cargo de la Fantarria El Felechu. A las 13.30 horas habrá sesión vermú con Buscavidas, seguida a las 17.00 horas de juegos tradicionales con Verde & Azul y la Fantarria El Felechu. El día finalizará a las 23.00 horas con una verbena amenizada por La Tremenda y Alejandro Martínez. Los festejos continuarán el domingo y el lunes con misas, procesiones, sesiones vermú y verbenas.

retenimiento de los más pequeños.

XXIX Descenso Ecológico del Río Esva en el Valle de Paredes

El Valle de Paredes, en Valdés, acoge hoy su XXIX Descenso Ecológico del Río Esva, de unos 5 km de recorrido. Las inscripciones se abren de 11.00 a 12.30 horas en el Centro de Interpretación. A las 12.15 h se entregará el premio «Nutria de Honor» a la Plataforma Cultural Bribones, y a las 12.30 h la pregona Esther Canteli Peláez dará paso a la salida. Tras el descenso habrá comida campestre en San Pedro, con la música del Grupo de Gaitas Sones del Fito y la animación del acordeonista Adry Fdez.

Froseira (Boal) celebra su gira campestre con misa, comida y música

Froseira, en Doiras (Boal), acoge hoy su tradicional gira campestre. Los actos comienzan a las 14.15 horas con una misa en la capilla de Froseira, seguida de la sesión vermú amenizada por el acordeonista Josín y la comida campestre. Durante la tarde se celebrará la verbena a cargo del acordeonista Josín y Carla y su Acordeón. Además, la jornada contará con hinchables para el entretenimiento de los más pequeños.

Fiestas de Nuestra Señora de Folgueras en Muñás de Arriba

Noticias relacionadas

Muñás de Arriba, en Valdés, celebra hoy la festividad de Nuestra Señora de Folgueras. Los actos darán comienzo a las 12.30 horas con la celebración de la misa, a la que seguirá la sesión vermut amenizada por el Grupo Sueños. Durante la jornada los más pequeños podrán disfrutar de hinchables gratuitos. Por la noche, a partir de las 22.00 horas, se llevará a cabo el reparto del bollo preñao, seguido de la gran verbena a cargo del Grupo Sensación y el Grupo Sueños.