Alberto Javier González gana los 1.000 euros semanales del Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA

Alberto Javier González, de Soto del Barco es el flamante ganador de los 1.000 euros netos que el Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA puso en jugo esta semana. Un sorteo realizado ayer en la sede de este periódico en Oviedo a cargo del notario Vicente Martorell y que convierte a González en el tercer afortunado que se ha llevado a casa esta cifra redonda.

Si usted también quiere probar suerte y tener la posibilidad de conseguir los 1.000 euros que cada semana reparte esta cabecera solo tiene que animarse a participar en el sorteo. La dinámica es muy sencilla. Solo tiene que completar con sus datos el resguardo que aparece en la parte inferior de la página-cartilla publicada semanalmente en el periódico –mañana sale la cuarta–, y entregarlo hasta el martes en su kiosko, en la urna ubicada en la sede de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA o por correo. Además, deberá completar la cartilla con los cinco cupones que saldrán cada día, de lunes a viernes, con el periódico, contando el sábado con un cupón comodín, que podrá sustituir cualquiera de los cupones semanales que el lector no haya podido conseguir.

Dinámica del sorteo –Compra LA NUEVA ESPAÑA todos los domingos. –Entrega en tu quiosco el resguardo que aparece en el periódico con tus datos personales . –Recorta los cupones que saldrán de lunes a viernes. –Pega los cupones y completa la página-cartilla.

Los lectores podrán presentar tantas cartillas como deseen, multiplicando así sus posibilidades de convertirse en uno de los ganadores del Gran Sorteo del Verano.

Sorteos ante notario

Todos los sorteos se celebran ante notario para garantizar la máxima transparencia. Los nombres de los ganadores se publican posteriormente en LA NUEVA ESPAÑA y en sus canales oficiales. Para recibir el premio será necesario presentar la cartilla original cumplimentada. En el caso de los premios en metálico, los 1.000 euros se entregarán netos, ya que el periódico asume la retención fiscal correspondiente. La próxima semana los lectores tendrán opción de llevarse otros 1.000 euros.