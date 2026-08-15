Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima

Asturias se afianza entre las comunidades con mejor imagen turística de España. La percepción del destino ha mejorado cuatro décimas durante el último año, desde los 7,1 hasta los 7,5 puntos sobre 10, una calificación que sitúa al Principado en la parte más alta de la clasificación nacional. Solo Extremadura, con un 7,7, obtiene una puntuación superior, mientras que Aragón empata con Asturias en 7,5.

El resultado coloca además a la región más de dos puntos por encima de la media española, que se sitúa en 5,4. La valoración del conjunto del país también mejora, en este caso siete décimas respecto al segundo trimestre de 2025.

La naturaleza, el patrimonio cultural y la gastronomía vuelven a ser algunos de los principales activos de Asturias. En un estudio que analiza comentarios de los turistas, la comunidad aparece también como un «refugio climático», una imagen vinculada a sus temperaturas y su entorno natural, al tiempo que se valora su apuesta por un modelo turístico sostenible y campañas como «Respeturismo».

Son algunas de las conclusiones del Barómetro de Percepción Turística elaborado por la consultora LLYC, que estudia la reputación de los distintos destinos a partir de la conversación digital. Para esta última edición se analizaron durante doce meses cerca de 27.500 mensajes relacionados con Asturias publicados en redes sociales, medios digitales y foros especializados. En el conjunto de España, el estudio abarca casi 1,2 millones de mensajes.

La buena posición asturiana no evita, sin embargo, que aparezcan señales de alerta. Entre los aspectos que generan una percepción más negativa figuran las quejas por el estado de las infraestructuras y el déficit de conectividad, así como la controversia en torno a la futura tasa turística. Pero el informe destaca especialmente el aumento de las críticas relacionadas con la saturación de algunos destinos y el crecimiento de los pisos turísticos.

El Norte, al alza; cae el Mediterráneo

El comportamiento de Asturias coincide con una tendencia general que favorece a las comunidades del norte y del interior de la Península. Tras Extremadura, Asturias y Aragón se sitúan Navarra y Murcia, ambas con un 7,2; Castilla-La Mancha, con 6,9; Cantabria, con 6,8; La Rioja, con 6,7; Castilla y León, con 6,6, y Galicia, con 6,2.

En el extremo contrario se encuentran varias de las grandes comunidades turísticas del litoral mediterráneo. La Comunidad Valenciana continúa por debajo del aprobado, con un 4,9, al igual que Cataluña, con 4,3, y Andalucía, que cierra la clasificación con un 4,1. Madrid, Canarias, País Vasco y Baleares sí consiguen superar el cinco después de haber suspendido un año antes.

Según el análisis de LLYC, las regiones del norte y del interior mantienen una mejor reputación gracias fundamentalmente a su oferta cultural y de naturaleza y a la percepción de que ofrecen una «experiencia única». En los grandes destinos urbanos y mediterráneos pesan, por el contrario, cuestiones como la masificación turística, sus efectos sobre el precio de la vivienda, los problemas de infraestructuras y transporte o el descontento de parte de la población residente.

El barómetro, que se actualiza trimestralmente, no mide por tanto el número de visitantes ni su grado de satisfacción mediante encuestas, sino la percepción que genera el turismo en la conversación digital, un indicador con el que la consultora pretende detectar cambios de opinión y posibles riesgos para los destinos así como monitorizar su evolución en el tiempo.